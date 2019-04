史上第1人！ 非裔女同志 當選芝加哥市長

芝加哥首位非裔女同志市長萊特福特。(特派員黃惠玲/攝影) 分享 facebook

芝加哥市級選舉決選結果2日晚間出爐,首次參選的萊特福特(Lori Lightfoot)得票大幅領先資深政客普瑞科溫可(Toni Preckwinkle),成為芝加哥有史以來第一位非裔女市長,她同時也是芝市第一位同志市長。

萊特福特在芝警范戴克(Jason Van Dyke)向17歲非裔青少年麥克唐納(Laquan McDonald) 連開16槍案發生後,曾強烈支持警察部門進行改革。

萊特福特出生於俄亥俄州小鎮馬希倫(Massillon),她家境清寒,一路克服困境苦學出頭,從密西根大學畢業後,還取得芝加哥大學法律士(J.D.),萊特福特與另一半艾許樂曼(Amy Eshleman)共同養育了10歲女兒。

曾任律師、聯邦檢察官的她,2016年出任芝加哥警察可信賴工作小組(Chicago Police Accountability Task Force)的共同主席,2015-2018年間則是芝加哥警察董事會(Chicago Police Board)主席。

萊特福特(Lori Lightfoot)之前承諾,她了解華埠需要一所高中,未來一定會盡力協助推動落實,此外,她也會確保華裔社區會在市府有一定聲量,同時強化及改善市府在華埠社區的基層服務。

她也將推動市政業務扎根社區,減少民眾舟車勞頓,且提高市府效率;此外,推動落實每個社區的「可負擔房屋」,也是其重要政見。

“It would be a very big deal to beat the machine.”



The energy and enthusiasm across the city has been incredible today. We have less than 4 hours left until the polls close, so make sure to make your voice heard!https://t.co/Z8UPx0t5ip #TeamLightfoot #LightfootGOTV pic.twitter.com/X0VCyunEXC