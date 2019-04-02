「不可能華堡」欲達成「可能任務」 漢堡王試賣中

2019-04-02 23:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



美國連鎖速食漢堡王1日宣布，將於聖路易地區的59間連鎖店試售名為Impossible Whopper（不可能華堡）的速食漢堡，內餡使用的是加州新創「不可能食物（Impossible Foods）」公司研製的植物性仿真肉餅，盼能吸引素食主義者或想吃漢堡但不想大啖肉食的客人上門。

「不可能華堡」的熱量、膽固醇都較低，且反式脂肪含量為零，比普通漢堡更健康，且口感、外型、肉質幾乎和真肉餅別無二致。

與漢堡王簽訂協議後，「不可能食物」也正準備展開新一輪募資，擴大生產規模，該公司已向美國證管會（SEC）提交表格D，但未公開總額。知情人士透露，新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）考慮投資7,500萬美元。投資人希望這輪籌資後，「不可能食物」的估值能超過10億美元，成為下一隻「獨角獸」。

2011年成立的不可能食物公司，這些年來透過發行債券及股票，已籌得逾4.75億美元，投資人包括維京全球投資（Viking Global）、微軟創辦人蓋茲及李嘉誠旗下維港投資等。

不可能食物在今年初的拉斯維加斯消費電子展（CES）上推出「不可能漢堡2.0版」，當時即表示消費者需求遠超於預期。該新創先前和Cheese Factory及White Castle等美國連鎖餐飲業者合作成功，預期這次和漢堡王的合作範圍，應能在今年底從59家連鎖店擴展至全美，不可能食物本身的經銷據點也能從當前的6,000個增長一倍。這家新創公司加州廠過去數月的生產規模，已從每月的50萬噸植物肉增加至原來的四倍。

不可能食物財務長大衛‧李（David Lee）表示：「我們今日的生產規模已可支應漢堡王全美門市。如今消費者的需求已大幅超過大家數個月前的預期。我們未來籌集的資金主要是用於擴增產量，而非已獲得證實的技術及品牌。」