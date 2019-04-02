以色列青年優勝美地拍照墜崖 細節公布

2019-04-02 16:50 世界日報 編譯組╱優勝美地1日電



一名以色列青年去年夏天為自己安排了兩個月的美國之旅，卻在優勝美地國家公園自拍時發生意外，不慎摔下800多呎深的山谷死亡，其人生最後一刻近日被公布出來。

18歲的以色列青年法蘭克福（Tomer Frankfurter）去年9月4日在內華達瀑布（Nevada Falls）懸崖上的「迷霧步道」（Mist Trail）想拍照留念。目擊者表示，法蘭克福把手機交給身旁一位女遊客請她為他拍照後，就開始攀爬懸崖，其他登山者見狀以安全理由勸他下來，但是法蘭克福仍然以手臂繼續把自己吊掛在岩壁上。

突然間，法蘭克福的手開始滑動，他驚恐地對遊客們大喊：「我需要幫助！」多名遊客立即趕上前去，抓住法蘭克福的手臂和手肘，想把他拉回地面上。由於當時正值炎熱夏天，法蘭克福的手臂因為流汗而濕滑，救援者愈來愈難拉住他，法蘭克福的力氣也幾乎耗盡，他最後在眾人面前跌下820呎深的山谷。

負責撰寫這起死亡事件調查報告的優勝美地公園管理員麥蓋伊（Jesse McGahey）說：「法蘭克福的墜崖是一起悲劇，他攀爬墜崖的那一刻前，生命都是完全操控在自己手裡。提供救援的目擊者都是勇敢的人，但是，一旦法蘭克福開始攀爬吊掛在懸崖邊上，就沒有辦法可以阻止他摔落。」

「Off the Wall: Death in Yosemite」一書作者吉格利爾瑞（Michael Ghiglieri）說：「過去，人們去旅遊都是為了體驗人生，現在，大家外出旅遊都想辦法把過程記錄下來，只為了證明自己做過某件事。」

法蘭克福是耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University）學生，他在美國期間，寄住在中谷佛萊斯諾（Fresno）一位友人家中。