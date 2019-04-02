美東春天來的早 華府櫻花盛開

2019-04-02 14:08 世界日報 華盛頓1日電



美東今年春天來得早，首都華盛頓的櫻花數天前已經盛開，著名的櫻花季也自4月1日開始。 頭版華府櫻花照片 張宗智 分享 facebook

頭版華府櫻花照片 羅曉媛 分享 facebook