「不工作 沒糧券」75萬人恐失福利

2019-04-02 14:07 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



為低收入民眾提供食物、衣服等救濟的巴爾的摩「聖方濟中心」(Franciscan Center)裡，41歲民眾羅亞爾(Alton Royal)拿著裝了麵包與兩個花生醬三明治的塑膠袋，在接受媒體訪問時說：「當下，我真的就只能靠著這些地方生存。這將是我一整天的糧食。」

羅亞爾表示，很擔心如果找不到工作，將失去領取糧食券(Food Stamps)的資格。目前每個月獲得185元糧食券的他，除了腿部有重傷之外，還有犯罪前科，找工作加倍困難。

他：「我總是要吃飯，必須努力找工作，只不過障礙真的很多。」

根據川普政府提出的新方案，高達75萬民眾可能在今年年底，就會失去領取糧食券的資格；這項新方案旨在鼓勵身體健全的非殘障成年人投入職場，不要濫用政府補助過日子；然而，反對人士則批評，這項新規一旦上路之後，有些民眾失去糧食券之後，可能從此挨餓。

這項新政策開放公眾評論的期限將於2日截止；根據統計，目前已經提出的2萬8000則評論當中，反對提案的聲浪居絕大多數。

這項方案的主要衝擊對象，是受惠於「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP，俗稱糧食券)且沒有撫養親屬的身體健全成年人(able-bodied adults without dependents，簡稱 ABAWDs)。

根據美國農業部統計，在2016年期間，符合這項條件規定的全美民眾約有400萬人，這些民眾當中約有75%並沒有工作。

農業部長普度(Sonny Perdue)表示，政府認為這些領取糧食券的無業成年人其實應該去工作才是，尤其是現在美國失業率已經處於歷年來的新低點。

「我們相信，福利制度的目標應該是協助民眾變得能夠獨立，而不是讓他們變成永久依賴。」普度日前在眾院農業委員會上說：「我們正在幫助這些民眾能夠有尊嚴地工作，因為能夠養家活口而獲得應有的尊重。」

基於協助領取糧食券民眾回到職場工作的理念，根據川普政府新規定，無撫養親屬的身體健全成年人如果沒有工作、沒有擔任義工，也沒有參加每周至少20小時的職業訓練，3個月後將不得繼續領取糧食券；現行法規當中其實已經存在工作規定，但許多州則讓住在高失業率地區的領券民眾免除工作要求。

川普政府接下來將讓州政府無法輕易為領取糧食券民眾豁免工作規定；事實上，不管對於領取住房補助或聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的民眾，川普政府都設下更趨嚴格的規定。

在巴爾的摩「聖方濟中心」裡，其他低收入民眾也面臨類似羅亞爾的求職困境，因為無家可歸、患有心理疾病、藥物成癮症等問題，找工作時頻頻碰壁；某些民眾則說，雖然找到工作，卻達不到每周20小時的上班時數。