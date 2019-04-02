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精神病患爬屋扯電線 愛迪生斷電大半天

2019-04-02 14:06世界日報 記者李雪／聖瑪利諾市報導

聖瑪利諾市部分居民3月31日下午遭遇停電，居民們原本以為是用電過多導致斷電。沒想到是該市出現一名精神病患者，爬上屋頂拉扯電線，在屋頂間跳躍，從前一日中午大鬧整夜，拒絕聽從執法人員勸說從屋頂下來，耗費大量警力，直到1日清晨才被控制。

聖瑪利諾警方表示，事情緣起31日凌晨12時，警員接到報警前往加州大道和Sierra Madre大道交口處，當時一輛私人救護車公司在去往醫療機構路上，有一名精神病患從車上逃脫。警方出動協助未果。

當日中午1時，住在Sierra Madre大道500號段的一位居民報警，表示她於大約一小時後在後院發現一名可疑人士。這位居民的描述符合先前逃脫的嫌犯外貌。警方立即前往該區域搜索，發現嫌犯在Sierra Vista街500號段的一處房屋後院，並躲在灌木叢後面。見警方靠近，此人立刻跳出籬笆逃到旁邊另一戶人的後院。

聖瑪利諾、南巴市、巴沙迪那市和聖蓋博市的警方組織成包圍圈，挨個房屋搜索這名嫌犯，在這條路上的另一棟房屋處找到此人。該嫌犯見被包圍，便爬上一根電線桿，然後順著爬到路另一棟房屋車庫屋頂。嫌犯拒絕從屋頂下來，並開始猛扯電線，順著電線桿爬到周圍其他多棟房屋上。愛迪生電力公司不得不關掉該區域的供電，該嫌犯才沒受傷。

嫌犯在多棟屋頂之間跳躍，警方不斷包圍房屋，但嫌犯依舊拒絕下地，僵持到當天晚上10時30分，警方不得不要求周邊更多警局包括阿罕布拉市、格蘭岱爾市、蒙特利公園市以及洛縣危機談判小組的專家都前來支援。

直到1日清晨6時40分左右，嫌犯在試圖抓住屋頂的陶土瓦片時失手，從屋頂掉落才被警方控制據早先押送此人的救護車信息，這名患者名叫Cesar Sandoval。

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