愚人節入籍 懷疑拿到假公民紙

2019-04-02 14:05 世界日報 記者林佩錦／洛杉磯報導



4月1日愚人節，任何千奇百怪的事情都有可能在這一天發生。許多企業更會選在愚人節發布虛假新產品，一般人也會在這天開些無傷大雅的惡搞小玩笑。不過惡作劇多了，會使人分不清真假，甚至讓玩笑成真。

南加州林女士表示，多年前的愚人節曾經開過懷孕的玩笑，沒想到今年反整到自己。林女士說上周開始腸胃不適，平躺時發現下腹鼓鼓硬硬的，心想可能是腸燥或是子宮問題，畢竟她之前被檢查出有多囊性卵巢，沒想到愚人節當天一早照了超音波，竟被告知已經懷孕四個多月，讓她直呼今年計畫全被打亂，心情大洗三溫暖。

林女士補充說，之前她的閨蜜也是在愚人節當天發布要結婚的消息，沒想到過不久也真的結婚了，她笑笑地說愚人節的玩笑，是不是比生日許願更快靈驗？

家住聖蓋博的黃女士在公開社團表示，愚人節當天她準備待在家裡一整天，心想這樣就不會被人惡作劇。不過，黃女士一早起床後卻發現家中一團亂，一度以為家中遭小偷，結果發現遺留在地上的腳印，循線追查罪魁禍首竟是家裡的兩隻貓，讓她直呼真希望是愚人節的玩笑。但是網友們卻紛紛表示貓咪好應景，給了主人最大的驚喜。

嫁到美國的李女士表示，她在去年愚人節當天宣誓歸化入籍，拿到美國公民紙滿一年後，還是時常懷疑是不是拿到假的公民紙。此外，她說嫁到美國後一年中最期待的一天就是愚人節，除了整老公外，公公也是她惡作劇的目標。前幾天她為了想整人新點子煩惱許久，因為整久了老公都有所防備，最後她決定以不整人當作另種整人方式。

李女士說，看著老公和公公整天疑神疑鬼的樣子覺得很好笑，沒想到公公最後還打電話問她，為什麼今年沒有整他，讓她覺得自己又成功完成了整人挑戰。

除此之外，前陣子完成了17架A350 XWB購機簽約，並保留10架選擇權的星宇航空，於愚人節當天在臉書粉絲專頁上發布了一張最新產品和真正A350客機的照片，希望大家幫忙作選擇。照片中只見一輛巴士和一雙大翅膀，並標榜擁有特殊垂直起降功能。儘管是愚人節的玩笑，有趣的網友留言成功吸引不少民眾的注意。