5.4萬大麻控罪撤銷 電腦篩選只需12秒

2019-04-02 14:04 世界日報 記者 世界日報 記者 李雪 ／洛杉磯報導



洛杉磯縣和聖荷昆縣（San Joaquin）檢察長1日宣布與「美國密碼」科技公司（Code for America）合作，將撤銷或減刑共5萬4000項大麻相關的指控。在該科技公司提供的技術支持下，當局得以快速篩選出在第64號提案下，哪些案件符合重新判決或撤銷標準。

根據以往法律，持有少量大麻也可能被判入獄，洛縣檢察長雷西(Jackie Lacey)表示，曾經若持有一根大麻菸便會被判監禁五天。但自64號提案通過後，相關控罪都應被撤銷，清除這些人的犯罪紀錄。其中主要是一些出售和持有少量大麻的指控，但在學校賣大量大麻給未成年人，或大量私運大麻這類罪名較重的指控，還是依舊成立。

不過自提案通過後，檢察官辦公室收到太多減罪申請，但最終能處理過來的卻有限。雷西表示，由人工處理這麼多案件，過程非常漫長。聖荷昆縣檢察長薩拉扎（Tori Verber Salazar）和公設辯護人也表示，該縣從四年多以前開始人工篩選和處理這些案件，每個案件需派律師查看然後寫訴狀書，送至法院再做審理，2萬5000多個案件花了四年多時間。

因此，兩縣的檢方自去年7月開始和「美國密碼」公司合作，利用其技術篩選出符合減刑或重新判的標準。兩位檢察長表示，電腦系統只需12秒便可完成篩選，節省了數百萬元人工等開銷。

雷西強調，即時處理這些指控，對於被控者來說非常重要，因為這些犯罪紀錄會影響他們一生的就業、教育、住房機會。雷西表示，這些案件追溯到上世紀50年代，可能更久，只要資料顯示此人還健在，都有機會撤銷罪名或減低罪名。薩拉扎則表示在該縣的案件中，還有出生於上世紀20年代的老人獲得撤銷指控。

「美國密碼」科技公司創辦人Jennifer Pahlka表示，在電子時代，自動清除紀錄是很基本的常識。此舉加快和增大了司法正義的速度和範圍。