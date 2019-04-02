美智庫首長反LGBTQ Google員工要求趕出AI委員會

2019-04-02 13:08 中央社 舊金山1日綜合外電報導



谷歌公司（Google Inc.）一群員工今天發起公眾請願活動，要求公司的一個外部人工智慧倫理諮詢委員會，別讓保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）會長詹姆斯加入。

一項網路請願活動要求Google別讓詹姆斯（KayColes James）加入最近成立的先進技術外部諮詢委員會（Advanced Technology External AdvisoryCouncil），因為她曾「發表反跨性別者、反LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別與酷兒）和反移民的言論」。

法新社報導，自稱是「反恐跨Google人」（Googlers Against Transfobia）的團體在部落格發布平台Medium發表聲明說：「Google挑選詹姆斯，表明他們秉持的『倫理』，把接近權力看得比跨性別者、其他LGBTQ和移民福祉還重。」

這份聲明說，詹姆斯表明的立場與Google闡述的價值觀相互矛盾，這種想法倘若注入人工智慧，可能會讓超級智慧機器產生歧視。

「反恐跨Google人」說：「從AI不承認跨性別者、不『聆聽』女性化聲音、沒有『看到』各種膚色的女性，到使用AI加強警察監控、將移民與自動化武器建檔造冊，最邊緣化的人通常承受最多風險。」

「反恐跨Google人」說，讓詹姆斯加入據稱是為了讓委員會有多元想法。

請願書支持者說，580人參與連署發起，當中有學界人士與Google員工等，還包括科技界同儕。