白宮資深官員：川普疑濫發女、婿安全許可

2019-04-02 13:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合1日電



告密者稱白宮嚴重違反安全資格審核 路透社 分享 facebook

白宮人事安全室一名資深官員向國會表示，川普政府至少有25人背景有嚴重不合格問題，例如涉及外國影響、利益衝突、言行不當、使用毒品和犯罪等行為，其中包括兩位「極高層官員」；這些人雖然在申請安全許可時被人事安全室打回票，最後卻仍獲得政府核准。

眾院監督和改革委員會主席康明思(Elijah Cummings)1日在信函中說，白宮人事安全室主管翠西亞‧紐波德 (Tricia Newbold)上個月接受委員會私下問話，詳細描述川普政府最高階層違反國家安全情事。

紐波德說，人事安全人員建議不要批准一些人的安全許可，結果受到壓力，最後她原來的上司克林 (Carl Kline)和白宮更高層官員推翻他們的決定。

她說，她曾據理力爭，卻受到報復，包括今年1月停職停薪兩周，復職後她被排除在安全資格審核程序之外，並失去監督職責。

去年她開始記錄申請安全資格曾經被拒，卻仍獲得這種資格的白宮人員，先後記錄到25人，包括兩個極高層的現職官員。

這些人的姓名並未公開，不過康明思向白宮律師西波隆發出信函，要求提供與國家安全顧問波頓、前國家安全顧問佛林、川普的女兒伊凡卡和女婿庫許納，以及其他資深官員獲得安全資格有關的資料。

從事公職18年的紐波德說，川普白宮對安全問題比她歷經的其他兩黨總統鬆弛得多，異常多的幕僚長時間使用臨時安全資格，有幾個甚至擁有最高安全等級，能夠接觸「敏感區隔資料」 (SCI)。

她說，其他政府機構也質疑白宮為什麼有這麼多人擁有臨時的SCI安全資格，其中幾個人最後未能獲得正式安全資格，可是在申請被拒之前他們得以接觸一些限制最嚴格的資料。

康明思表示他本周將授權就這項調查發出第一張傳票，要已離開白宮轉到國防部的克林接受質詢。

委員會共和黨資深委員卓登則把康明思的調查斥為「黨派攻擊」，以及企圖藉著搜尋人事檔案漫天撒網的藉口。