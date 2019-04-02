眾院司法委員會 追討400頁穆勒完整報告

2019-04-02 13:06 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合1日電



眾院司法委員會主席納德勒(Jerry Nadler)本周將授權發出傳票，以取得近400多頁的完整穆勒調查報告，而非司法部長巴維理(William Barr)上周表示擬於4月中公開的刪節版報告。

納德勒也將授權傳訊前白宮律師麥甘恩(Don McGahn)、前川普策士巴農(Steve Bannon)、前白宮聯絡室主任霍普．希克斯(Hope Hicks)、前幕僚長蒲博思(Reince Priebus)與前白宮法律顧問辦公室幕僚長安．唐納森(Ann Donaldson)等五位前白宮幕僚，因為他們可能從白宮獲得與穆勒調查與國會調查的相關文件。

有線電視新聞網(CNN)報導，納德勒1日表示，他已安排委員會在3日做最後審議，以授權取得穆勒報告及相關證據，但他並未提到，是否將在巴維理公開刪節版報告之前這麼做。

巴維理在3月29日致函納德勒與參院司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)表示，他將與穆勒商議提出刪節版的調查報告，其中將去掉多種內容，包括大陪審團材料、敏感情報資料、進行中調查之資料等。

對此納德勒回應，國會要求要看到未刪節的完整報告，而且巴維理應該與國會合作，透過法庭制度讓大陪審團資料得以公開。

上周一名民主黨助理透露，大陪審團資料是讓穆勒調查報告完全公開的「主要障礙」。

納德勒在1日投書「紐約時報」的專文中說：「我們要求看到報告，是因為根據憲法，判定是否發生了任何罪行的責任在於國會，而非司法部長。

特別檢察官在是否妨害(司法)的問題上，拒絕提出『傳統的起訴判斷』，而司法部長沒有職權代替特別檢察官做這個判斷。」

報導提到，納德勒擬傳喚五位前白宮幕僚，是與司法委員會調查可能的貪污、妨礙司法與濫用權力等情事相關，該調查始於3月，已經向81人調閱相關文件。納德勒表示，若所有人都自願交出文件，就不需要傳喚這些人。