看不下去！ 白宮人扮吹哨者、被降職

2019-04-02 13:03 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



華盛頓郵報分析指出，對於機密保護資料、安全資格等事涉國家安全的標準作業程序，白宮已經屢次出現不按規矩行事的案例，但現在有資深常任文官願意具名出面檢舉，意義重大。

如果把時間點拉回總統大選期間，當時身為共和黨總統候選人的川普，一再對民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)擔任國務傾期間透過私人電郵伺服器處理公務電郵提出批評，指責她的行為對國家安全造成重大威脅，更凸顯她不適合擔任國家元首。

言猶在耳，如今越來越多證據顯示，川普自己以及他所領導的白宮，同樣存在著許許多多安全漏洞，這些問題也可能危害國家安全。

現在站出來當「吹哨者」的檢舉人白宮人事安全室主管翠西亞‧紐波德(Tricia Newbold)是常任文官，擁有長達18年審查政府官員安全資格的資歷，曾經在民主共和兩黨政府任職。

她指出，對於背景有問題的申請者，川普政府選擇視若無睹，而她則被告知「不要多事」，當她依照規定提出質疑之後，下場卻是遭到降職。

華盛頓郵報指出，紐波德的指控本身已經非常嚴重，但她所言還有另一層意義，那就是證實了先前對於類似狀況的報導，包括川普女婿庫許納(Jared Kushner)安全許可申請很久卻始終沒能過關，最後是因為川普下令前任白宮幕僚長凱利(John F. Kelly)出面幫忙打點才得以通過。

根據媒體報導，凱利對於川普這道命令感到極不自在，因此特別寫在備忘錄裡存檔；紐約時報先前也曾報導，當時白宮法律顧問也有類似的紀錄。

報導中也指出，根據透露，多位白宮高層官員過去這段期間以來都透過私人電郵討論白宮公務，不但藐視資料保護法規，更可能引發不必要的國安威脅。這些川普政府官員的行為，讓川普競選期間的抨擊柯林頓電郵的發言，顯得更加虛偽。