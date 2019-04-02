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運動畫刊作家新書爆：川普打高爾夫愛作弊

2019-04-02 13:02世界日報 記者顏伶如／綜合報導

俄羅斯勾結的傳聞雖已獲得特別檢察官穆勒調查澄清，但現在川普總統又有新的謠言纏身，這次涉及的問題是打高爾夫喜歡作弊；「運動畫刊」(Sports Illustrated)專欄作家雷利(Rick Reilly)在爆料新書中，記錄了數十個川普打高爾夫不誠實的案例，消息來源包括了職業高球選手及一般民眾。

在「作弊統帥：從高爾夫解析川普」(Commander in Cheat: How Golf Explains Trump)書中，雷利從川普在高爾夫球場上喜歡搞小動作的習慣，分析川普的個性特質。

雖然川普與俄羅斯勾結的傳聞已經獲得特別檢察官調查釐清，但雷利接受美聯社訪問時說：「在高爾夫球領域裡，他絕對沒有獲得免罪。」

雷利說，能夠直指川普「作弊罪證確鑿」的人不計其數，「有好幾十人之多。」

他舉例說，川普惡名昭彰的一次打球作弊實例發生於2017年，當時是與老虎伍茲(Tiger Woods)以及目前排名世界第一的球王強森(Dustin Johnson)一起打球，與川普搭擋的是福斯體育新聞(Fox Sports)高球評論員、前職業高爾夫球選手法克森(Brad Faxon)。

根據法克森描述，川普在登記分數公然捏造，某一洞明明兩度把球打到水裡，但記分時卻沒有如實以告。

法克森說：「因為先前聽過太多人講過，幾乎讓你非常想要親眼目睹，以便日後可以把事情說出來。」

雖然很多人認為，打球作弊沒什麼了不起，但雷利表示，除了正式比賽之外，高爾夫向來被視為一種誠實的比賽，每個球員必須擔任自己的裁判，為自己記錄評分，評斷自己是否違規等，川普的作弊行為啟發了他的寫書動機。

「我對政治並不太懂，可是我懂高爾夫球。」雷利說，川普打高球作弊的行為讓他看不下去，而他「並不是以選民或公民的身份覺得受到冒犯，而是身為一名高球玩家而感到憤怒。」

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