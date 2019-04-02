親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本公布新年號
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

台灣人在東京旅館暴斃 疑體內藏毒袋破中毒死

影／台達電全球攬才出擊 首站選定劍橋市

2019-04-02 12:16世界日報 記者唐嘉麗／波士頓報導

台灣台達電子司今年全球招募列車的第一站選定劍橋市，台達代表近日先後在哈佛大學和麻省理工學院參與舉辦招才和攬才說明會；台達人資長陳啟禎說，今年台達台灣有1800個職缺，全球人才需求超過5000名，希望延攬優秀人才加入行列。

陳啟禎說，台達已從電源及零組件、自動化，和基礎設施業務，擴展至電動車、工業和樓宇自動化、資通訊及能源基礎設施等領域，今年除電子、機械、通訊等硬體職缺，對軟體、硬體需求強烈，電動車和AI領域更是徵才重點。

他說，營運遍及全球，個人職涯發展可有多元選擇，是台達攬才的優勢；公司健全的全球人才發展體系、重視職工培訓和人才發展，能為員工提供寬廣的國際舞台、完整訓練藍圖，以及在職涯不斷提升高度，創造影響力的機會也是吸引人才的重點；但是優秀的複合形銷售人才難找，全球市場上「雇主品牌」的提升還是挑戰。

台達電動車部門銷售暨產品開發部負責人朱立志說，台達布局電動車市場近10年，主要開發電動車車載電器、充電椿、電力動力系統等，除了在台灣多地擴建新廠，在底特律設有對接全球市場的研發團隊；由於電動車營運版圖擴及全球，台達在台灣、日本、印度和美東都有攬才行動，要確保人才成長跟上營運需求。

3月29日晚在麻省理工學院舉辦的台達美東攬才專場說明會中，陳啟禎說明台達經營理念、全球營運及人才策略；朱立志分享電動車產業趨勢以及台達在電動車產業的布局與投入；美國區人資主管Amy何、資深招募專員Dereck Miske分享台達美國職涯經歷；駐波士頓台北經文化辦事處科技組代表謝水龍，也向與會者介紹中華民國科技部4月起開放申請的「 海外人才歸國橋接方案」(LIFT)。

台達3月30日參加MIT亞洲職展(MIT Asian Career Fair)，向校園各族裔學生介紹台達企業和職缺。

唐嘉麗
唐嘉麗
分享

唐嘉麗
唐嘉麗
分享

職涯波士頓
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

麻州優步司機被控性侵女客 保釋金10萬

2019-04-02 12:20

影／歡迎韓國瑜 波城僑民期盼中有焦慮

2019-04-02 12:19

台科技部海外人才歸國橋接LIFT計畫 即起申請

2019-04-02 12:15

白登否認性騷擾 指控者要求他認錯「管好雙手」

2019-04-01 16:47

同黨相煎！民主黨參選對手異口同聲：白登必須給交代

2019-04-01 16:46

共和黨譏諷白登 「怪叔叔喬」怪異行之有年

2019-04-01 16:45

維州副州長涉性侵 指控者首度露面促下台

2019-04-01 16:44

指控白登性騷擾…佛洛斯習於挑戰常規 失寵民主黨

2019-04-01 16:42

捏肩讓人不快？卡特妻挺身護白登

2019-04-01 16:39

市議員兒子遭槍殺 美屋崙市議會4月2日將悼念

2019-04-01 15:10

美佛利蒙神父涉性侵兒童 被捕控30罪

2019-04-01 15:08

「我們」嚇跑聖他克魯茲遊客？ 專家：正好相反！

2019-04-01 15:05

加州網購也要銷售稅 4月1日起躲不掉了

2019-04-01 15:02

信用卡生態 「行動支付」在美行不通？

2019-04-01 14:59

美重燃健保戰火 正中民主黨下懷

2019-04-01 14:53

華人來美找「代孕」價高存風險 需謹慎

2019-04-01 14:48

超猛！61歲阿嬤替兒代孕 自己的孫女自己生

2019-04-01 14:41

美新書曝料 川普打小白球狂作弊

2019-04-01 14:40

大選前來不及搞定…廢除歐記健保鬥法 川普難如願

2019-04-01 14:40

工作換白卡…美阿肯色州民失健保 控衛福部長

2019-04-01 14:32

白宮代理幕僚長：不會有人失健保

2019-04-01 14:28

維拉札諾大橋通行費全美最貴 布碌崙民代不滿

2019-04-01 13:36

美參與式預算關注學校 紐約市議員崔馬克籲踴躍投票

2019-04-01 13:16

挺錄取改革 NAACP等欲加入訴訟 華裔反對

2019-04-01 12:29

鎖鏈打人推下軌 警緝紐約地鐵惡男

2019-04-01 12:28

新書曝川普打小白球狂作弊 把別人好球丟沙坑

2019-04-01 10:17

終止對中美洲援助挨批 白宮捍衛川普決策

2019-04-01 09:44

川普「通俄門」落幕，紐時竟是贏家？耗時近2年、花了2500萬...白宮記者分析最大輸家

2019-04-01 09:23

美國為他提前4年再登月 專家：想害死太空人

2019-04-01 09:00
看更多

熱門文章

36年前的無敵巨嬰長大後…身高210公分 常被路人「臨檢」

2019-04-01 15:19

「平成」顛倒成「令和」 日本翻轉字大師應景新作

2019-04-01 13:36

樂極生悲！連釣兩隻鯊魚 結果下一秒就GG了

2019-04-01 15:00

日本年號最終有6個候選 落選的年號曝光

2019-04-02 08:14

名字叫「令和」 早大憲法教授爆紅

2019-04-01 13:59

懶得理改年號！東京電視台播和牛 網友讚：有性格

2019-04-01 17:59

日本「令和」時代來臨 英語媒體如何翻譯？

2019-04-01 18:26

解放軍戰機越線 美：北京片面改變現狀

2019-04-02 08:05

信用卡生態 「行動支付」在美行不通？

2019-04-01 14:59

日本新年號不採中國古籍 大陸官媒：無法抹去中國痕跡

2019-04-01 19:35

台灣人在東京旅館暴斃 疑體內藏毒袋破中毒死

2019-04-02 11:28

引頸期盼的新年號…怎麼是手語哥？日網友哭笑不得

2019-04-01 13:23

超猛！61歲阿嬤替兒代孕 自己的孫女自己生

2019-04-01 14:41

小女兒拔牙不用怕 爸遙控「特斯拉」也幫的上忙

2019-04-01 12:59

經歷明治、大正、昭和、平成 116歲最長壽老人迎「令和」

2019-04-01 21:35

生孩子像在搔癢！她無憂無痛 受傷還能快速痊癒

2019-04-01 13:22

影／日本新年號「令和」出自萬葉集 暗示去中國化？

2019-04-01 17:26

汶萊要用「石刑」處死同性戀與通姦犯 聯合國：不人道

2019-04-01 20:34

日本車站瘋搶「年號」號外 有人拿到破號外也喜極而泣

2019-04-01 13:23

道瓊大漲330點 美中製造業數據強勁緩解成長疑慮

2019-04-02 06:49

俄羅斯女教師集體上傳性感照 聲援被解僱女教師

2019-04-02 11:23

日本換年號 電腦改元大考驗：成本天價！30天完工！

2019-04-02 00:58

土耳其執政黨大敗 首都與最大城變天

2019-04-02 00:39

抗俄入歐兩頭空…今昔落差 讓烏克蘭好悶

2019-04-02 11:00

腦死媽延命三個月產子 寶寶出生隔天舉行媽媽葬禮

2019-04-02 11:34

德國提倡器捐新制 人人死後都要捐除非你說不

2019-04-01 22:49

波頓：中國挑釁 美對台灣關係法承諾更加明確

2019-04-02 07:22

道瓊開盤漲逾150點 歸功中國數據減輕全球成長減緩擔憂

2019-04-01 22:29

日本令和新時代 來了

2019-04-02 02:13

日本換年號 爆數兆日圓商機

2019-04-02 00:58

現代、起亞在美遭訴未撞車起火數千起 美監管當局在查

2019-04-02 07:29

耐性快磨光 歐盟要英脫歐快點決定下一步

2019-04-01 14:57

接受宸鴻、淳安、富邦注資？ JDI：本周內談定

2019-04-01 17:19

亂局棘手 梅伊遭遇接受軟脫歐壓力

2019-04-01 19:46

德仁五月一日即位 日本新年號「令和」

2019-04-02 00:46

13%殭屍企業橫行 專家：他們賴低利維生

2019-04-01 18:05

專家建議家長 鼓勵子女建立「成長心態」

2019-04-01 14:06

昭和64年只有7天 入學申請都沒得選…

2019-04-02 10:34

英國脫歐陷輪迴 國會再否決4個替代方案

2019-04-02 11:12

日本新年號選定過程 安倍：應保密30年

2019-04-02 01:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top