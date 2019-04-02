影／台達電全球攬才出擊 首站選定劍橋市

2019-04-02 12:16 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



台灣台達電子司今年全球招募列車的第一站選定劍橋市，台達代表近日先後在哈佛大學和麻省理工學院參與舉辦招才和攬才說明會；台達人資長陳啟禎說，今年台達台灣有1800個職缺，全球人才需求超過5000名，希望延攬優秀人才加入行列。

陳啟禎說，台達已從電源及零組件、自動化，和基礎設施業務，擴展至電動車、工業和樓宇自動化、資通訊及能源基礎設施等領域，今年除電子、機械、通訊等硬體職缺，對軟體、硬體需求強烈，電動車和AI領域更是徵才重點。

他說，營運遍及全球，個人職涯發展可有多元選擇，是台達攬才的優勢；公司健全的全球人才發展體系、重視職工培訓和人才發展，能為員工提供寬廣的國際舞台、完整訓練藍圖，以及在職涯不斷提升高度，創造影響力的機會也是吸引人才的重點；但是優秀的複合形銷售人才難找，全球市場上「雇主品牌」的提升還是挑戰。

台達電動車部門銷售暨產品開發部負責人朱立志說，台達布局電動車市場近10年，主要開發電動車車載電器、充電椿、電力動力系統等，除了在台灣多地擴建新廠，在底特律設有對接全球市場的研發團隊；由於電動車營運版圖擴及全球，台達在台灣、日本、印度和美東都有攬才行動，要確保人才成長跟上營運需求。

3月29日晚在麻省理工學院舉辦的台達美東攬才專場說明會中，陳啟禎說明台達經營理念、全球營運及人才策略；朱立志分享電動車產業趨勢以及台達在電動車產業的布局與投入；美國區人資主管Amy何、資深招募專員Dereck Miske分享台達美國職涯經歷；駐波士頓台北經文化辦事處科技組代表謝水龍，也向與會者介紹中華民國科技部4月起開放申請的「 海外人才歸國橋接方案」(LIFT)。

台達3月30日參加MIT亞洲職展(MIT Asian Career Fair)，向校園各族裔學生介紹台達企業和職缺。 唐嘉麗 分享 facebook