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影／歡迎韓國瑜 波城僑民期盼中有焦慮

2019-04-02 12:19世界日報 記者唐嘉麗／波士頓報導

韓國瑜市長訪波士頓僑宴」第二次籌備會3月31日下午在紐英崙中華公所舉行，近百名韓粉冒雨出席，排長龍交錢取餐券、搶抽韓國瑜早餐券入場票名額，期待興奮的熱情中，也夾雜著數周前未見的憂心焦慮。

已搶訂餐會座位的韓粉耐心排隊，交錢取票，不少拿到餐會入場券者興奮不已；抽中韓國瑜早餐會名額者開心大叫；但許多人公開發言和私下談論中，對韓國瑜遲不表態、國民黨總統提名情況膠著表示憂心焦慮和不耐煩。

主持會議的全美台灣同鄉聯誼會第40屆會長馬滌凡說，由於僑胞期盼殷切，近日與韓國瑜團隊商議，除了歡迎晚宴，次日再加開一場早餐會，「本想趁早餐會，看大家是否能說服他出來選總統...」、現在覺得「還要溝通嗎？ 聽說他已宣布不選2020了」，「現在...好像氣洩了一半」；「我94歲的母親很傷心...」。

劉泰國說， 只有李佳芬有權利阻止韓國瑜出來選總統；他號召波士頓僑民清楚表達信息：韓國瑜應擔當對歷史、對台灣前途、人民福祉的使命與責任，擔起重任；「我焦心憂慮的是他嘔心瀝血、操心勞心為愛台灣、救台灣燃燒生命、耗損健康」。

建議在餐會中喊口號的陳永茂說，自己家族40多人都是韓粉，去年感恩節聚餐一邊看電視，一邊為韓加油，喊選總統的口號，「喊得很過癮」；帶領全場喊「選總統」口號，他說，韓國瑜歡迎餐會時，應把700多人的聲音喊出來，「你不選，我們也要喊！ 」，「你不選，我們不能叫嗎？!」

韓姓與會者說，國民黨提名歹戲拖棚，看得焦心又厭倦；蔣女士說，上次聽他說「不選」，幾乎氣得要退餐票。37歲的李君翔說，有些台灣政客貪污濫權，太噁心；韓國瑜豪爽清明，不同一般國民黨，不論意向如何，他都關注相挺。

籌備會中，馬滌凡報告重點包括餐會時間提前，與會者應於5時半韓國瑜預計到場之前憑票入場；華盛頓街660號晚間5時至半夜12時停車費9元；與會者可自備大小國旗及標語；每桌提供一個電郵地址，攝影師黃定國將免費寄發與韓國瑜的合影照片；她還提醒要在韓國瑜演講之後提問者應先把問題以簡訊傳發給主辦單位：617-799-4099。

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