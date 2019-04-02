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麻州優步司機被控性侵女客 保釋金10萬

2019-04-02 12:20世界日報 記者唐嘉麗／波士頓報導

涉嫌在周六午夜強暴女乘客的優步司機，1日在波士頓市政法院提審庭中失控哭泣，37歲烏干達籍司機Mayanja Daudah被檢方指控兩項強暴罪；由於移民局已對他發出「非法滯留」(detainer) 令，使得原本的2萬5000元保釋金被提高至10萬元，並面臨被遞解出境的可能性。

麻州警察說，他們在周六凌晨1時15分左右收到報警稱，一名女子在波士頓Storrow Drive旁的查爾斯河公園蜆形露天劇場附近遭到優步司機的性侵犯。

助理地方檢察官萊特(Alexa Wright)說，來自烏干達的Daudah在尚默維爾鎮一家酒吧前接載該女乘客；開車至時Storrow Drive時，他伸出右手解開她的褲檔，在汽車行駛中對她性侵犯。

之後，他在蜆形露天劇場附近的路邊停下，據受害人稱，他再次用手侵犯她。

萊特說，受害人之後歇斯底里地哭著、褲帶鬆開地從汽車中逃出，之後，她聯繫一位朋友來接她，並去警局報案。

Daudah的辯護律師Kim Giampietro 說，被告否認有任何不當行為；據被告，這名乘客上車時已酒醉，不但堅持要坐前座，還說想抽大麻。

當駛到Storrow Drive時，他停下來「告訴她，不讓她吸大麻」；當時她下了車，把隨身物品留在車上。

當發現女子未帶皮包，先是在路邊等待，之後聯繫優步公司尋求解決；此時，警察聯繫了他，他自願前往警局交還皮包，受訊時，他否認性侵犯指控。

辯護律師說，Daudah的妻子已經去世，現單親撫養孩子；他白天在牛頓市一家醫療服務公司任護理員，兩周前才開始兼職優步司機。

根據州警察，聯邦移民暨海關執法局在案發後已對Daudah發出「非法滯留」通知；波士頓環球報報導，移民局一名官員在電子郵件聲明中說，移民局將關注該司機的刑事訴訟發展。

近日優步網約車事件頻生，兩周前，一名優步司機被控在南波士頓接載女客強暴她；紐約布魯克林的優步司機今年2月因去年夏天侵犯女子在新澤西車被捕；更駭人聽聞的是，一名誤認是優步汽車的南卡女大學生上錯車後被歹徒姦殺棄屍。

看到就發生在周遭的不幸事件，康麗雪立刻在臉書上貼出新聞和貼文「真是悲傷..請與你信任的人分享乘車信息，盡量減少風險..」，換來好多驚恐表情回應。

有網友認為網約車公司應該讓女司機接載女乘客；一名教師說，在學校中，老師、尤其是男老被告誡絕對不要單獨和一名學生獨處；如果自己是年輕女子，決不在深夜單獨搭優步。

波士頓移民警察
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