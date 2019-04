捏肩讓人不快?卡特妻挺身護白登

2019-04-01 16:39 世界日報 編譯中心╱綜合報導



歐巴馬政府時的代的前國防長卡特之妻史黛芬妮.卡特的一張被前副總統捏肩的照片,又在網上與推特上瘋傳。當時卡特正宣誓就任國防部長,卡特夫人在後面觀禮,白登副總統在她的背後捏她雙肩,又在她身邊輕語,狀似親密;當時卡特夫人的表情有些不自然。卡特夫人31日晚發表示,當時並無不妥,她則感謝白登當時對她說的一些打氣話。

她在Medium網站刊出的這篇文中表示,宣誓就職當天,她一個人到了白宮,很多媒體已在現場,有的記者對她叫喊詢問問題。她說當時她有點緊張,不知如何應付這種場面,擔心自己的穿著是否恰當。

她說當副總統白登到達宣誓現場後,他馬上就察覺我的緊張,馬上就給我來一個大熊抱。當宣誓結束,我先生正在前面致辭時,白登傾向我說,「謝謝妳支持先生接下這個重任」(thank you for letting him do this);而且把雙手放在我的雙肩,表示一種支持鼓勵。

她說,但照片是從錄像中截頻出來的,但就失去了兩個好朋友之間的感覺,誤導了真實訊息本身。這個錯誤印像一直誤導今天。