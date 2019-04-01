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指控白登性騷擾…佛洛斯習於挑戰常規 失寵民主黨

2019-04-01 16:42世界日報 記者張聲肇╱綜合報導

民主黨民調領先的前副總統白登正有意宣布競選，公布他有「不良」對待女性記錄的前內華達州議員露西‧佛洛斯(Lucy Flores)，何許人也？連日來已引發外界關注。

紐約時報報導，2009年，還在讀法律系最後一年，佛洛斯就當選代表家鄉拉斯維加斯的州議員，而且是民主黨籍。這是該州第一名拉美裔進入州議會。

根據她自己的說法，她當了兩屆州議員，她最用力的地方是教育、消費者保護以及幫助家庭暴力受害者。

當地媒體曾經報導，2013年她在議會討論性教育的場合，道出自己16歲時墮胎還受到威脅的經驗。在內華達州教育局服務的她的朋友歐提斯(Felicia Ortiz)說，她住處挨了一顆子彈，她當然怕，「到我家，和我一起過夜。」歐提斯非常讚揚佛洛斯的勇氣。

2014年，佛洛斯獲民主黨提名，競選副州長。也因此請副總統白登過來助選時，發生她指控的不快事件。本來覺得受寵若驚，有大咖來助選的佛洛斯寫道，她正要登台演說，突然感到肩頭有兩隻手，害她驚呆了，原來是白登在深吸她頭髮的味道，還在她腦後種下一記大大的、緩緩的吻。

那場選舉，她大輸。當地政情分析認為從此她就在民主黨內失寵，當時該州民主黨部由前參議員雷德(Harry Reid)主導。

2016年，她想競選國會議員，但黨內初選小輸給雷德支持的科文(Ruben Kihuen)，她輸得很不服氣，認為競選過程充滿爭議。

當地政情家認為她輸在「挑戰常規」，這似乎可由她自己在臉書上大捧挑戰喜萊莉‧柯林頓的聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，還挺身出任桑德斯競選團隊在內華達州的代理人，可以看出。

她力挺桑德斯，主要是他敢挑戰華爾街那群不受節制的貪婪資本家，說華爾街群狼「威脅中產階級的生存，把許多家庭牢牢綁在貧困之中。」「我真的相信，此時此刻的美國，該來一陣政治革命。」

輸掉2016年初選後，佛洛斯搬到加州，先在數位媒體「米兔」(Mitu)公司任職，後來和別人合創Luz Collective公司，專門幫助拉美裔。

民主黨桑德斯華爾街
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