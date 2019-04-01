維州副州長涉性侵 指控者首度露面促下台

2019-04-01 16:44 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合31日電



泰森教授（右）電視受訪指控維州副州長（左）性侵，但後者仍拒不下台。 美聯社 分享 facebook 民主黨的政治人物受到性侵或性的指控，似乎都不被影響，好官自我為之。維吉尼亞州副州長費爾法克斯(Justin Fairfax)早年性侵的兩名婦女，遭到受害人出面指控後，仍拒辭職下台。其中一名受害人凡妮莎.泰森(Vanessa Tyson)31日首次接受電視訪問時堅稱，費爾法克斯應當辭職。

在加州擔任教授的泰森在接受CBS新聞將播出的訪談中表示，費爾法克斯2004年曾強迫她為他口交。但費爾法克斯辯稱表示，他們的關係是兩廂情願。

CBS新聞定1日播出泰森的訪談錄，她表示她之所以要挺身而出，是因為維州選民應當知道，他們選出的副州長是個什麼樣的人。

非洲裔的泰森曾呼籲費爾法克斯辭職，如今她表示，她現在仍認為他應辭職，而且她願在公開聽證中說明自己的經歷，願當著維州議會宣誓作證。

費爾法克斯31日發表長篇聲明，表示他通過了測謊儀的測驗，稱他與泰森和另外一名婦女的私情都是兩廂情願。

民主黨的費爾法克斯表示，兩名女性對他的指控均應嚴肅看待，但他今年2月曾對維州參議會表示，對指控不應匆忙下結論，否則可能變成沒有公正程序的政治私刑。

費爾法克斯的律師表示，民眾有權知道對副州長的指控是否屬實，但他們也有權知道指控是否不實。為費爾法克斯主持測謊儀測驗的人，正是曾為面臨性侵指控的最高法院大法官卡瓦諾測謊的主持人。

律師表示，費爾法克斯已要求執法部門對他面臨的指控進行調查，因為只有這樣，才能還他一個清白。

但泰森在訪談中表示，她對調查持懷疑態度，因為調查只會對當權者有利。

CBS新聞2日將播出指控費爾法克斯性侵的第二名婦女沃森的訪談，沃森表示，她和費爾法克斯都在杜克大學就讀期間，費爾法克斯2000年曾強暴她。但費爾法克斯說，他與沃森也是兩廂情願。

遭到性侵的女性往往多是匿名揭發，但泰森和沃森卻是實名舉報，並主動表示願就她們的指控舉行公開聽證。