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共和黨譏諷白登 「怪叔叔喬」怪異行之有年

2019-04-01 16:45世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

白宮資深顧問康威(Kellyanne Conway)31日接受福斯新聞網(Fox News)「福斯新聞周日」(Fox News Sunday)節目專訪時，批評外傳可能參選2020年總統大選的民主黨籍前副總統白登(Joe Biden)的怪異行為，並隔空對白登提出警告說他「問題很大。」

康威在訪問中說：「我覺得白登的問題很大。因為他所說的關愛與握手，在他的政黨眼裡卻是不妥當。」

根據媒體報導，白登遭控在2014年一場選舉活動中，親吻前民主黨內華達州議員露西．佛洛斯(Lucy Flores)的後腦，深吸頭髮。康威說，傳聞中的指控與白登行之有年的行為模式如出一轍。

她說：「所有『我也是』(#MeToo)運動掀起之後的指控與影射，都比不上白登過去幾年來的行為。大家隨便輸入關鍵字搜尋一下『怪叔叔喬』影片，就會像挖到寶藏一樣。」

媒體報導指出，白登多年來出現在公共場合時，向來喜歡透過擁抱、親吻等肢體動作展現親和力。因為這些動作，白登常常遭到「愛女人」的嘲笑，更被某些人貼上「怪叔叔喬」的標籤。

康威說，她自己也是個很熱情的人，可是在公共場合的言行舉止，就應該受到檢視。

她說：「我是個非常熱情的人，很愛給人擁抱。我認為對於在公共領域裡哪些行為是妥當的，是應該加以檢視才對。」

康威表示，真正關鍵在於身為當事人的女性感受如何，以及佛洛斯本人覺得這些行為是否妥當。

康威也表示，白登既然本周稍早已經對安妮塔.希爾(Anita Hill)道歉，也應該對佛洛斯道歉。她說，佛洛斯能站出來指控白登性騷擾，確實勇氣十足，「我也要請觀眾注意到，她與白登是屬於同一個政黨的。」

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