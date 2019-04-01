同黨相煎！民主黨參選對手異口同聲：白登必須給交代

2019-04-01 16:46 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合31日電



柯洛布查稱白登必須向選民交代。 美聯社 分享 facebook 內華達州前州議員露西‧佛洛斯(Lucy Flores，民主黨)指控前副總統白登(Joe Biden)對她性騷後，同黨總統參選人的男女反應大不同。但是沒有一位白登潛在的參選對手，正面出來為白登辯護。

麻州國會參議員伊麗莎白·華倫(Elizabeth Warren)30日在愛阿華州的造勢活動上表示，相信佛洛斯，呼籲「白登提供答案」。

與華倫一同出席活動的前聯邦住宅與都市發展部(HUD)部長卡斯楚(Julian Castro)則說：「我們必須生活在人們可以傾聽女性真相的國家。」

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)31日接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)面對國家(Face the Nation)節目訪問時說，「我覺得這件事必須帶動此國社會根本的改變，創造女性覺得自在且安全的環境，這是我們必須做的。」

被問及佛洛斯對白登的指控是否會讓白登失去參選資格時，桑德斯表示，這將由白登決定，「我不確定一件事就能使某人失格，但她的論點沒錯；這不僅是民主黨或共和黨，而是舉國都應嚴肅面對的議題。」

考慮參選總統的麻州聯邦眾議員莫爾頓(Seth Moulton)認為，白登必須傾聽女性聲音，且「女性必須有機會且獲尊敬的分享這些故事，這需要極大勇氣，不容易。」

早前宣布參選的科羅拉多州前州長希肯魯伯(John Hickenlooper)與明尼蘇達州聯邦參議員艾美‧柯洛布查(AmyKlobuchar)分別表示，「沒理由不相信佛洛斯」。

希肯魯伯指白登的行為「令人挫折，且女性的聲音必須被聽見，我們必須開始相信她們。」

柯洛布查則說：「我從競選和政治爭習得，人們提出議題，我們附和，而他若決定參選，這是他必須對選民交代的事情。」