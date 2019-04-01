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白登否認性騷擾 指控者要求他認錯「管好雙手」

2019-04-01 16:47世界日報 編譯陳韻涵╱綜合31日電

正準備投身2020年民主黨總統初選提名的前副總統白登，還沒有正式宣布，卻面臨第一場硬仗。白登31日首度回應性騷指控，否認不當接觸同黨的內華達州前州議員露西‧佛洛斯(Lucy Flores)；佛洛斯則表示，樂見白登願意傾聽，但呼籲白登坦承錯誤。

引爆民主黨初選 白登如何解套

這場在「#MeToo」時代出現的性指控，波及重量級政治人物白登，各界正在觀察他如何解套。佛洛斯29日以「尷尬一吻讓我對白登改觀」(An Awkward Kiss Changed How I Saw Joe Biden)為題，投書紐約雜誌(NY Magazine)旗下女性議題博客「The Cut」，引爆民主黨初選陣營。

佛洛斯在投書中稱她2014年參選內州副州長時，白登於投票日前幾天到拉斯維加斯替她站台，兩人等待主持人唱名上台，白登站在她後面，把臉貼到的後腦勺，開始親密地、深深吸吻她頭髮。她說她簡直嚇壞了，不知所措，因為她前一天沒有洗頭髮，更不知道白登為何如此。她在文中回想起事發當時自己心想「為什麼美國副總統要聞我的頭髮？我的腦袋無法處理現在發生的狀況，我覺得很困窘、震驚、不知所措。」「雖然他沒有暴力行為或性意識的行為，這依然有失體面，沒有禮貌。」

此文一出，立即引起廣大反應。白登陣營立即陷入危機處狀態。除了立否認外，白登更在31日發表聲明。

白登的發言人盧梭(Bill Russo)率先發表聲明，稱「那時候或往後幾年，白登或幕僚都沒看出佛洛斯覺得不自在的跡象，我們也想不起來她曾如此形容；但副總統白登相信，佛洛斯有權分享她的回憶或反應；她有機會這麼做，顯示社會變得更好。」

白登聲明：握手擁抱 我沒有舉止不當

76歲的白登31日親自發表聲明回應：「在我多年競選與公職生涯中，我握手、擁抱，表達情感、支持與安慰的次數難以計算；我相信，從來沒有一次舉止不當，若有人認為不妥，我願恭敬傾聽，但那絕非我的意圖。」

白登接著表示，「我對那時候的印象可能有所不同，我可能訝異所聽到的內容，但我們處於女性可以且應該敘述她們的體驗，而男性必須傾聽的時刻，我也會這麼做。」

白登可能於4月宣布參選，他在聲明尾聲強調將擁護女權，力抗對女性暴力，並確保女性受到平等對待。

佛洛斯嗆：副總統你不應這樣觸碰女性

佛洛斯31日在出面接受有線電視新聞網(CNN)國情咨文(State of the Union)訪問時說，決定公開自身經驗，是因為「白登的舉止並未被嚴正以待，我難以想像，從沒有人告訴他『副總統，你可能不應該這麼做，你必須停止這樣觸碰女性，你或許要把雙手管好』。」

佛洛斯表示，白登當時在她身後「突然且意料之外地，我感覺到他將手放上我的雙肩，從後方傾向我，嗅聞我的髮香，緩慢的吻上後腦勺。」

她被白登此舉「嚇到，因為沒想到位高權重且毫無瓜葛的人，會如此觸碰、感覺且靠近」，「坦白說，我不知道如何回應，我驚駭、無力且無法動彈，甚至不知道該如何處理。」

她說，白登的聲明顯然比他的發言人要好，「慶幸他願意傾聽且澄清意圖」，但「重點從不是且不應該是他的意圖，而是女性遭遇這些行為後的反應。」

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