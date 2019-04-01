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市議員兒子遭槍殺 美屋崙市議會4月2日將悼念

2019-04-01 15:10世界日報 記者劉先進 ／屋崙報導

屋崙市議會主席卡普蘭3月31日表示，4月2日下午4時30分舉行議會前，將有特別的致敬儀式，以詩歌和音樂，哀悼市議員麥克艾爾哈內（Lynette Gibson McElhaney）不幸遇害的兒子維克多（Victor McElhaney），他在洛杉磯被槍殺。

卡普蘭表示，言語無法描述同事失去兒子的悲傷。 維克多是充滿激情、才華橫溢的音樂家。

維克多生前曾任屋崙公共音樂學院（Oakland Public Conservatory of Music）教師。後在南加大就讀音樂學院，3月10日與八位友人外出買酒，離開商店時遭到三、四名嫌犯圍住搶劫，他拒絕給錢而被槍殺。嫌犯搭接應的車輛逃之夭夭。警方還在追捕。

市議員麥克艾爾哈內表示，維克多不是兇殺案統計數據中的一個數字，也不僅僅是洛杉磯中南部的一個非裔男孩。「我希望大家知道他是個充滿好奇的年輕人，相信音樂可以治癒世界，他來到世界就是鼓手，從可以坐起來的那一刻就會敲鼓了。」

她至今還沉浸在悲痛中，臉書展現許多和兒子的照片。29日臉書寫著，維克多被殺已經20天了，但感覺仍非常悲痛，「就像昨天收到的那個電話：媽媽，悲劇已經發生，維克多遭槍擊，還在南加大醫院搶救。」

麥克艾爾哈內說，在孫子被槍殺後，她接受採訪曾被問「這一定是你覺得最不可能發生的事。」她的回答是，「遺憾的是，不是，這不是非裔母親以為最不可能發生的事。我們每天都在思考它，並祈禱這種命運不會降臨在自己身上。」

McElhaney家庭頗多苦難。她此前撫養、視為孫子的17歲男子休斯（ Torian Hughes）在2015年12月也被槍殺。

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