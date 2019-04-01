美佛利蒙神父涉性侵兒童 被捕控30罪

2019-04-01 15:08 世界日報 編譯組／佛利蒙31日電



佛利蒙一名神父涉嫌30項兒童性侵罪而被捕。佛利蒙聖體教會（Corpus Christi Church） 42歲的曼多薩─維拉（David Mendoza-Vela）神父在3月28日晚間被捕，收押在聖他利達（Santa Rita）監獄，預定4月2日出庭。

阿拉米達縣警長辦公室發表新聞稿說：「我們調查發現自2016年起18個月間有一名女童受害。」當時涉案神父在聖羅倫佐（San Lorenzo）的聖約翰天主教會服務，後來才轉到佛利蒙來。

新聞稿說：「我們已和佛利蒙警方聯繫，目前尚無佛利蒙的案件。」阿拉米達縣逮捕紀錄上稱他為維拉（Hector David Vela），但屋崙教區稱他為曼多薩─維拉。

屋崙主教（Michael Barber）已把曼多薩─維拉列入行政假休假名單，並表示會盡快任命代理人。

屋崙教區網路刊物天主教之聲（The Catholic Voice） 2008年的文章介紹曼多薩─維拉說，他於 1977年生於薩爾瓦多，視他的職務為服務上帝牧民的召喚。

受害人團體「教士侵犯受害人網路」（SNAP，the Survivors Network for those Abused by Priests）31日發表聲明，呼籲阿拉米達縣地方檢察官歐麥莉（Nancy O’Malley）撤銷曼多薩─維拉的護照，以免他潛逃出境，並設立熱線，讓受害人報案。

屋崙教區另一個被控性侵兒童的神父卡斯提約（Alexander Castillo）就在2月潛逃出境。