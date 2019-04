美佛利蒙神父涉性侵兒童 被捕控30罪

2019-04-01 15:08 世界日報 編譯組/佛利蒙31日電



佛利蒙一名神父涉嫌30項兒童性侵罪而被捕。佛利蒙聖體教會(Corpus Christi Church) 42歲的曼多薩─維拉(David Mendoza-Vela)神父在3月28日晚間被捕,收押在聖他利達(Santa Rita)監獄,預定4月2日出庭。

阿拉米達縣警長辦公室發表新聞稿說:「我們調查發現自2016年起18個月間有一名女童受害。」當時涉案神父在聖羅倫佐(San Lorenzo)的聖約翰天主教會服務,後來才轉到佛利蒙來。

新聞稿說:「我們已和佛利蒙警方聯繫,目前尚無佛利蒙的案件。」阿拉米達縣逮捕紀錄上稱他為維拉(Hector David Vela),但屋崙教區稱他為曼多薩─維拉。

屋崙主教(Michael Barber)已把曼多薩─維拉列入行政假休假名單,並表示會盡快任命代理人。

屋崙教區網路刊物天主教之聲(The Catholic Voice) 2008年的文章介紹曼多薩─維拉說,他於 1977年生於薩爾瓦多,視他的職務為服務上帝牧民的召喚。

受害人團體「教士侵犯受害人網路」(SNAP,the Survivors Network for those Abused by Priests)31日發表聲明,呼籲阿拉米達縣地方檢察官歐麥莉(Nancy O’Malley)撤銷曼多薩─維拉的護照,以免他潛逃出境,並設立熱線,讓受害人報案。

屋崙教區另一個被控性侵兒童的神父卡斯提約(Alexander Castillo)就在2月潛逃出境。