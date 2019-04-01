「我們」嚇跑聖他克魯茲遊客？ 專家：正好相反！

2019-04-01 15:05 世界日報 編譯組／聖他克魯茲31日電



「我們」嚇跑聖他克魯茲遊客？圖／KPIX-TV 分享 facebook

美國各大媒體最近都以斗大標題報導，自從驚悚片「我們」（Us）於上個月22日上映後，民眾對該片的主要拍攝地聖他魯茲都敬而遠之。聖他克魯茲居民看到報導後不但不以為意，反而對當地今年夏天的交通可能因為遊客少了，有所改善感到欣慰。

然而，旅遊專家卻表示，聖他克魯茲的居民不要高興得太早，這部電影不但不會對當地旅遊業造成負面影響，反而會為當地和Boardwalk海灘帶來更多遊客。

非謀利組織「造訪聖他克魯茲縣」（Visit Santa Cruz County）公關主任格林（Christina Glynn）認為，遊客不會因為一個虛構的故事從此不來聖他克魯茲。她說：「網友在社群媒體上說的大多是玩笑話，這是社群媒體揶揄的本質。我個人認為，聖荷克魯茲能成為民眾的話題是件好事，這也是我們所希望的。我預測，『我們』這部電影會鼓勵許多過去未曾想過來聖他克魯茲的人前來。」

聖他克魯茲地區商會執行長拜爾（Casey Beyer）同意格林，他也認為電影對當地的旅遊業會有正面的影響。

Boardwalk發言人雷爾斯（Kris Reyes）也表示，如果「我們」上映首周末Boardwalk的遊客人數是一項指標，那麼，這部電影明顯已經引發了民眾的好奇心，但他也不排除該周末的晴朗天氣，也是使遊客人數增加的原因之一。

「我們」是「逃出絕命鎮」（Get Out）導演喬登皮爾（Jordan Peele）執導的第二部電影，以聖他克魯茲為背景，許多場景都是在著名的Boardwalk海灘拍攝。