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加州網購也要銷售稅 4月1日起躲不掉了

2019-04-01 15:02世界日報 編譯組／灣區電

加州網購也要銷售稅。圖／ingimage
加州網購也要銷售稅。圖／ingimage
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長久以來，大家在網上購物都可享受互聯網時代的特別優惠：網購可免繳銷售稅；但是4月1日起，這項優惠將成歷史陳跡。

加州的州銷售稅是全美50州中的最高；而州銷售稅以外，還有地方政府的銷售稅，加州的州銷售稅+地方銷售稅，稅率則是50州之中的第九最高。因此網購要繳銷售稅對加州政府的稅收來說是一件大事。

紐森州長在他的預算案中，已經將這筆銷售稅計算在內：由4月1日至6月30日的本預算年度可增加稅收2億1900萬元，由7月1日至明年6月30日則增加5億5400萬元稅收。

以前，加州人只要在實體店購物才要繳銷售稅，但聯邦最高法院去年的一項裁決規定，所有外州的網上銷售公司都要收取銷售稅；對加州人來說，代表著如果你在網上購物，銷售公司雖是外州的，你也必須繳交加州的州銷售稅和地方銷售稅，外州公司在交易時會將銷售稅加入交易之中。

新的規定顯示，外州的公司就算在加州沒有實體店，或者沒有辦事處，沒有貨倉，仍不能免，必須在交易時向購物者收取銷售稅。

亞馬遜是最大網購公司，亞馬遜現在的政策是會按照加州的規定，如果出售的商品是亞馬遜的，就會向消費者收入銷售稅，但是如果所售的商品不是亞馬遜的商品，而是其他公司在亞馬遜代售的，則亞馬遜不會代其他公司向消費者收取銷售稅。

亞馬遜現在說，如果各州(例如加州)立法，規定亞馬遜必須代其他公司收取銷售稅，亞馬遜將會依法而行。至於4月1日起生效的聯邦新裁決，是否對亞馬遜代售的商品生效，則要視乎亞馬遜是否將有關商品和交易視為亞馬遜自己的交易而定。這要看4月1日之後亞馬遜的決定。

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