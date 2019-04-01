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超猛！61歲阿嬤替兒代孕 自己的孫女自己生

2019-04-01 14:41聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國內布拉斯加州一名61歲婦女希瑟利（Cecile Eledge）為兒子擔任代理...
美國內布拉斯加州一名61歲婦女希瑟利（Cecile Eledge）為兒子擔任代理孕母，並於上月25日產下親生孫女。翻攝自CNN
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美國內布拉斯加州一名61歲婦女希瑟利（Cecile Eledge）替兒子擔任代理孕母，於上月25日順利誕下自己的親生孫女。

希瑟利的32歲兒子艾利傑（Matthew Eledge）是同志，他和29歲的丈夫多亨特（Elliot Dougherty）始終渴望擁有自己的孩子，希瑟利得知後，便主動提出自己能作為代理孕母，並說這還能省下一大筆錢。希瑟利告訴KETV-News，「我沒有猶豫片刻，這是天生的本能」。

希瑟利在經過全套身體檢查後，奧瑪哈大學內布拉斯加州醫學中心予以批准，發現希瑟利的身體狀況可以勝任代孕母親的角色。

希瑟利先經過一系列激素治療，接著醫生用艾利傑的精子和多亨特妹妹的卵子結合成的受精卵，植入希瑟利體內。幸運的是第一次植入時，希瑟利就成功受孕。

上月25日，希瑟利誕下一名重5磅13盎司（約2635克）的女嬰Uma。醫生說原以為希瑟利需要接受剖腹產，沒想到她憑藉自己力量，產下女嬰。

希瑟利和艾利傑在法律上都是Uma的父母，因為內布拉斯加州要求代理孕母必須被列為母親，所以Uma既是希瑟利的孫女，也是女兒。

艾利傑表示，「如果你是同性戀並且已經結婚，然後想要小孩，你就會知道你必須以特殊的方式建立家庭」。

艾利傑對母親無私的奉獻行為感到十分感激和尊重，「Uma的出生把全家人聚集在一起，我母親是一位了不起的女人，這經歷很特別，感謝Uma和母親都健康平安」。

希瑟利的32歲兒子艾利傑（Matthew Eledge）和29歲的丈夫多亨特（E...
希瑟利的32歲兒子艾利傑（Matthew Eledge）和29歲的丈夫多亨特（Elliot Dougherty）相當渴望擁有孩子。翻攝自CNN
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上月25日，希瑟利成功誕下一名重5磅13盎司（約2635克）的女嬰Uma。翻攝自...
上月25日，希瑟利成功誕下一名重5磅13盎司（約2635克）的女嬰Uma。翻攝自獨立報
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