華人來美找「代孕」價高存風險 需謹慎

2019-04-01 14:48 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



華人來美找「代孕」價高存風險。 本報資料照片 分享 facebook

不少中國人來美國代孕產子，雖然加州代孕合法，並有一整套服務體系，但也有風險。有的胚胎不合格無法移植，有的胚胎移植不成功，但花出去大筆金錢無法要回，損失不小。代孕依然需要謹慎行事。

來自中國的王先生和太太因為健康原因無法自己生育，最終考慮赴美代孕。王先生表示，代孕的基本費用大約15萬美元。包括代孕中介、代孕媽媽以及律師、醫院的費用。不過這還是基本消費，代孕媽媽在懷孕過程中產生的一切費用都必須另外支付。比如代孕媽媽的孕婦服裝、特殊食品以及保健品，甚至去醫院產檢的汽油費以及懷孕導致的誤工費等，都額外核算。

王先生表示，他和太太都有調查，加州代孕已有一整套服務體系，一切都是明碼標價，遭遇詐騙的機率不大。但民眾最好還是選擇主流大型的代孕中介服務，不但有更多的代孕媽媽選擇，而且服務也更專業。由於現有一定數量的中國夫妻赴美代孕，這些大機構都有會講中文的工作人員。

雖然美國代孕技術先進，但並不保證百分之百成功。因為有嚴格的胚胎篩檢程序。王太太表示，自己前兩次取卵培養為胚胎之後都不合格。直到第三次取了十幾個卵細胞，培養成胚胎之後，最終合格的也只有幾個而已。但這是第一步。將胚胎移植進入代孕媽媽的子宮內，最終讓胚胎著床，繼續在代孕媽媽體內健康發育，才算一塊石頭落地。

來自中國的趙女士表示，她從開始取卵到獲得合格的胚胎，已經給中介繳納了大約50萬元人民幣（大約8萬美元）。期間終於找好了代孕媽媽並簽署合同，但胚胎卻並沒有在代孕媽媽的子宮裡著床，代孕失敗。趙女士說，因為代孕媽媽不願意做第二次移植，所以他們的這份合同就終止了。這也就意味著她此前繳納的中介費等全都白花了。雖然很無奈，但也知道代孕並不是百分百能成功。所以還是接受了現實。不過她表示，今後還將會尋找新的代孕媽媽。