信用卡生態 「行動支付」在美行不通？

2019-04-01 14:59 世界日報 記者 世界日報 記者 王若然 ／洛杉磯報導



「文化衝擊」常被用來形容身在不同國家、文化環境中的人們，經受的一種困惑和焦慮的狀況。近些年來美的中國留學生正在經歷類似的「文化衝擊」，在國內早已習慣了便利的移動支付方式，來美國生活卻遭遇種種不便利。

美中移動支付不同的文化衝擊。路透 分享 facebook

「好不習慣出門帶錢」，去年7月剛到洛杉磯就讀建築學院的張同學抱怨說，在中國出門只要帶一支手機，到處都可以刷手機消費。不管去小商店還是路邊攤、乘坐公交車、地鐵，只要打開支付寶（AliPay），掃一掃二維碼就可以完成支付。張同學還說，不久前在大街上見到了流浪漢，居然還可以接受二維碼支付捐款。由於人們外出帶錢越來越少，「大街上的小偷幾乎失業」。

回中國過農曆年的劉女士也頗多感慨，時隔兩年回國，感覺變化非常大，特別是移動支付發達。她說，自己出門拿著現金，有種花不出去的感覺。她舉例說，和朋友聚會看電影或者吃飯，大家都會通過手機「美團」（手機APP）上的優惠券購買，然後直接手機下單，而用現金則沒法使用優惠券。

此外，孩子們過年的紅包也變成了電子紅包。她的一個弟弟開玩笑說，「以後去探親訪友脖子上掛一個二維碼牌子，上面寫發紅包請掃碼。」

相比之下，現金和銀行卡仍然是美國社會的主要支付方式。根據Statista，有60%的美國人用銀行卡或現金，而用手機支付的比例只有15%。調研公司eMarketer預測到2021年，近80%的中國人使用手機支付。

為什麼移動支付沒在美國盛行？應該不是技術原因。事實上，美國的移動支付技術成熟得比中國早，只是銀行系統及人們習慣的差異。美國銀行信用卡支付系統早已發展成為非常完善的體制。而移動支付沒有在美國快速發展，原因之一是銀行卡支付已經很方便。Extend電子支付平台CEO Andrew Jamison解釋：「我們的電子支付發展緩慢，是因為我們需要打破一個已經建立很久的生態系統。」他說，移動支付發展緩慢，原因很明顯，消費者使用銀行卡或手機都一樣，這其中不存在什麼問題。

其次，根據經濟學人報導，中國的信用卡支付浪潮還未來得及興起，移動支付已經霸占市場。兩國的支付體制相差甚大。在中國，阿里巴巴和騰訊占手機支付的92%運營量，而美國則有1萬4000個金融機構和16家支付處理商，想要協調任何一方，發展移動支付就變得很困難。