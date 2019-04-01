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美重燃健保戰火 正中民主黨下懷

2019-04-01 14:53世界日報 記者顏伶如／綜合報導

川普政府重新點燃廢除歐記健保的戰火，力挺主張「可負擔健保法」(Affordable Care Act，即歐記健保)內容違憲的官司。不過，現在川普面臨過去幾年來共和黨一直無法找不到答案的難題，那就是萬一法院果真廢除歐記健保，如何推出擴大保險範圍、縮減成本開銷，卻保留目前法案當中最受歡迎項目的替代方案？

如此棘手的難題，白宮也無法提出簡單答案。2017年，共和黨多次企圖推翻歐記健保，卻遭到選民壓倒性地否決。民眾看到共和黨替代方案可能導致數千萬人民失去保險或面臨保費調漲的下場時，反而開始對現行制度好感增加。

2018年期中選舉，民主黨靠批評共和黨想要推翻可負擔健保法的立場，一舉攻下40個眾議院席次。期中選舉過後，共和黨國會領袖對於再度挑戰歐記健保變得興趣缺缺，並且把注意焦點轉到討論幾位民主黨總統參選人喊出的政府經營「全民健保」(Medicare-for-all)制度上。

志在2020年大選尋求連任的川普，連日來又把關注目光放在健保議題，但目前看來，就算最高法院真的廢除歐記健保，選民似乎也不太相信川普與共和黨能拿出一套更好的替代方案。

「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)健保改革部門資深副總監列維特(Larry Levitt)指出：「企圖推翻可負擔健保法的所有努力，到頭來只讓它變得更加受到歡迎。最後的結果將是，想要廢除歐記健保難度將變得更高。」

政治觀察家指出，特別檢察官穆勒(Robert Mueller)「通俄案」調查落幕之後，川普決定再度以健保作為主要政治議題，可能正中民主黨下懷。對於有志角逐2020年大選的民主黨人士來說，健保議題被認為是非常有利的選戰主軸。

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