大選前來不及搞定…廢除歐記健保鬥法 川普難如願

2019-04-01 14:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合31日電



川普指望聯邦法院廢歐記健保恐難如願。 法新社 分享 facebook

川普總統廢除歐記健保的努力去年在國會失敗後，轉而指望法院做出封殺裁決，但兩位聯邦法官上周的裁決使川普的願望受挫，隨著他尋求連任的總統大選日益逼近，在健保問題上，時間並不在川普一邊。

川普要求部分低收入者必須工作才可獲得醫療補助計畫(Medicaid，即「白卡」)，以及在中小企業的健保計畫中，不必提供健保法規定的全面福利，但這兩項規定上周被華盛頓的兩個聯邦法官封殺。

不過德州一名聯邦法官去年12月做出對川普有利的裁決，認為健保法違憲，應被完全廢止。但德州法官的裁決遇到上訴挑戰，司法部在白宮的要求下，上周表示支持德州法官的裁決，認為歐記健保必須全面廢止。

川普面臨的困境是，司法訴訟耗時久，需數月甚至更長，而且也不能保證在2020年大選前，川普能得到他想要的裁決結果。

小布希政府時期的Medicare負責人維倫斯基說，過去一周對川普不利，這只是他面臨一系列司法挑戰的開始。德州法官的裁決雖然表面上是川普勝贏了，但他可能是輸家。

如果歐記健保被徹底廢除，國會將必須通過取代歐記健保的綜合性健保改革法案，雖然川普和眾院議長南西·波洛西都認為國會應通過新法案，但這是一項不可能完成的使命。而國會2017年廢除歐記健保的努力失敗，被認為是共和黨輸掉去年期中選舉的重要因素，共和黨人現在沒有心情考慮廢除歐記健保。

曾任小布希政府衛生與福利部律師的巴克表示，健保法迄今已經九年，完全廢除將造成巨大破壞，他認為可解決健保法中的部分問題，而不是全面廢除。

但川普似乎對廢除歐記健保的風險不為所動，他上周在談到德州聯邦法官的裁決時說，歐記健保已在法院輸了，最終很可能打到聯邦最高法院。他希望為民眾提供比歐記健保更便宜的保險，要保護帶病投保的人，以及大幅降低共付額，共和黨將成為「健保黨」。