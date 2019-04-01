親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本公布新年號
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

華航罷工後人事檢討 董座何煖軒下台傳由謝世謙接任

工作換白卡…美阿肯色州民失健保 控衛福部長

2019-04-01 14:32世界日報 編譯馬永慶／綜合31日電

阿肯色州政府推動要有工作才可享有醫療補助計畫(Medicaid，俗稱「白卡」)福利的法律，以鼓勵該州最貧困人士能夠自給自足，特別瞄準根據「可負擔健保法」(Affordable Care Act，即「歐記健保」)的白卡擴大條款而獲益的人，但此舉卻造該州1萬6000人失去健保福利。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，少數阿肯色州人說，失去健保會使他們喪失工作能力，因此在川普政府向阿肯色州提供豁免後，他們控告聯邦衛生福利部部長阿查爾(Alex Azar)。

承辦此案的阿肯色州法援律師德利班(Kevin de Liban)說，最近的裁決使10名原告放下心頭大石，但討論中缺少的是，他們對是否得到醫療以便可以繼續工作和過充實生活，感到多少壓力、焦慮、恐懼和擔憂。

哥倫比亞特區聯邦法官博斯柏格(James Boasberg)上周裁定，阿肯色州的要求「專橫和反覆無常」，因它沒有解決該法是否和怎樣關係到Medicaid的「核心」目標：為窮人提供健保。

正當川普總統本周在國會重提廢除歐記健保之際，這項裁決出爐，當中突顯Medicaid的基本目標爭論。政府官員堅持Medicaid是一項福利計畫，因此他們能夠向州政府提供豁免，讓各州自行修訂計畫，並增加工作要求。

但批評者認為，Medicaid的基本原則是為低收入族群提供健保，這個概念是根據「歐記健保」的Medicaid的擴大條款重新確立。

博斯柏格反對由川普政府提供豁免的裁決，明顯支持批評者的論點，但在兩天後的29日，阿查爾批准猶他州獲得豁免，表明裁決並未動搖川普政府的決心，並可能引起進一步的訴訟。

健保川普
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

超猛！61歲阿嬤替兒代孕 自己的孫女自己生

2019-04-01 14:41

市議員兒子遭槍殺 美屋崙市議會4月2日將悼念

2019-04-01 15:10

美佛利蒙神父涉性侵兒童 被捕控30罪

2019-04-01 15:08

「我們」嚇跑聖他克魯茲遊客？ 專家：正好相反！

2019-04-01 15:05

加州網購也要銷售稅 4月1日起躲不掉了

2019-04-01 15:02

信用卡生態 「行動支付」在美行不通？

2019-04-01 14:59

美重燃健保戰火 正中民主黨下懷

2019-04-01 14:53

華人來美找「代孕」價高存風險 需謹慎

2019-04-01 14:48

美新書曝料 川普打小白球狂作弊

2019-04-01 14:40

大選前來不及搞定…廢除歐記健保鬥法 川普難如願

2019-04-01 14:40

白宮代理幕僚長：不會有人失健保

2019-04-01 14:28

維拉札諾大橋通行費全美最貴 布碌崙民代不滿

2019-04-01 13:36

美參與式預算關注學校 紐約市議員崔馬克籲踴躍投票

2019-04-01 13:16

挺錄取改革 NAACP等欲加入訴訟 華裔反對

2019-04-01 12:29

鎖鏈打人推下軌 警緝紐約地鐵惡男

2019-04-01 12:28

新書曝川普打小白球狂作弊 把別人好球丟沙坑

2019-04-01 10:17

終止對中美洲援助挨批 白宮捍衛川普決策

2019-04-01 09:44

川普「通俄門」落幕，紐時竟是贏家？耗時近2年、花了2500萬...白宮記者分析最大輸家

2019-04-01 09:23

美國為他提前4年再登月 專家：想害死太空人

2019-04-01 09:00

叫Uber卻搭錯車 南卡女大生遇害 兇嫌被逮

2019-04-01 06:20

前州議員控性騷 美國前副總統拜登堅決否認

2019-04-01 02:23

美國現象／移居趨勢：貧富階級 兩極發展

2019-04-01 02:22

美國現代鴉片戰爭？止痛藥濫用與賽克勒家族之謎

2019-03-31 21:15

架藩籬卡移民 教宗說不可行

2019-03-31 18:37

解決美國高藥價 川普平價法案獲讚

2019-03-31 17:22

在德州家鄉美墨邊界旁 歐洛克選戰起跑誓言美國團結

2019-03-31 16:20

前民主黨女議員指控白登性騷擾 拜登：毫無印象

2019-03-31 16:16

川普無法繞過國會 北極石油計劃碰壁

2019-03-31 14:13
看更多

熱門文章

5月啟用！日本公布新年號「令和」 出自古籍萬葉集

2019-04-01 10:43

日本令和年出生 英文表記變「優酪乳」、「18禁」？

2019-04-01 11:32

年號變更成本恐為天價 日本須在1個月內完成「改元」

2019-04-01 08:38

日本新年號查證仔細「總不能選出中華料理餐館名」

2019-03-31 22:56

美國為他提前4年再登月 專家：想害死太空人

2019-04-01 09:00

叫Uber卻搭錯車 南卡女大生遇害 兇嫌被逮

2019-04-01 06:20

防日本新年號外洩 專家手機沒收、上廁所要盯梢

2019-04-01 09:00

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-01 06:39

日本新年號 上午10時30分揭曉

2019-04-01 06:55

日本年號要避諱？英文字首撞不得

2019-03-31 23:05

「平成」顛倒成「令和」 日本翻轉字大師應景新作

2019-04-01 13:36

遊客過多成詬病 京都伏見稻荷裏參道撤露天店

2019-03-31 18:20

美國現象／移居趨勢：貧富階級 兩極發展

2019-04-01 02:22

安全氣囊爆開！腳翹儀表板暗藏危機 她失去額頭兩年

2019-04-01 09:53

名字叫「令和」 早大憲法教授爆紅

2019-04-01 13:59

英國最老男人111歲 曾到台灣教書

2019-03-31 18:03

部分日人：「令和」並列不合適 但符合安倍保守信念

2019-04-01 12:39

走過經濟泡沫破滅…日平成時代 伏伏起起30年

2019-03-31 23:15

引頸期盼的新年號…怎麼是手語哥？日網友哭笑不得

2019-04-01 13:23

日本將公布新年號 全民見證新時代來臨

2019-04-01 09:35

NASA徵實驗對象 兩個月「躺著就好」57萬落袋

2019-04-01 11:57

空汙嚴重 恐讓亞洲企業流失人才

2019-03-31 22:45

小型飛機墜毀德國西部 3人喪命包含俄國女富豪

2019-04-01 05:34

日本車站瘋搶「年號」號外 有人拿到破號外也喜極而泣

2019-04-01 13:23

日皇年號要避諱？拼音字首撞不得

2019-03-31 23:57

國會若通過與歐盟建立關稅同盟 大臣籲梅伊尊重

2019-03-31 19:56

防「千禧蟲」再現 日本今公布新年號

2019-03-31 23:53

愛女叫Uber誤上賊車遇害 父心碎PO合照淚悼

2019-04-01 11:01

影／撿不完的加菲貓！法國海灘30年謎團解開了

2019-03-31 17:58

川普「通俄門」落幕，紐時竟是贏家？耗時近2年、花了2500萬...白宮記者分析最大輸家

2019-04-01 09:23

解決美國高藥價 川普平價法案獲讚

2019-03-31 17:22

日本新年號出爐 吳釗燮：日方以正式管道通知我方

2019-04-01 11:53

小女兒拔牙不用怕 爸遙控「特斯拉」也幫的上忙

2019-04-01 12:59

日本取年號…要參考中國古籍

2019-03-31 23:15

生孩子像在搔癢！她無憂無痛 受傷還能快速痊癒

2019-04-01 13:22

日本新年號令和 首度不是選自中國古籍

2019-04-01 12:32

微軟納德拉：好的領導人 須具三特質

2019-03-31 23:50

美企華裔老闆 獲選最受愛戴CEO

2019-03-31 23:50

新書曝川普打小白球狂作弊 把別人好球丟沙坑

2019-04-01 10:17

前州議員控性騷 美國前副總統拜登堅決否認

2019-04-01 02:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top