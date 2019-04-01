工作換白卡…美阿肯色州民失健保 控衛福部長

2019-04-01 14:32 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合31日電



阿肯色州政府推動要有工作才可享有醫療補助計畫(Medicaid，俗稱「白卡」)福利的法律，以鼓勵該州最貧困人士能夠自給自足，特別瞄準根據「可負擔健保法」(Affordable Care Act，即「歐記健保」)的白卡擴大條款而獲益的人，但此舉卻造該州1萬6000人失去健保福利。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，少數阿肯色州人說，失去健保會使他們喪失工作能力，因此在川普政府向阿肯色州提供豁免後，他們控告聯邦衛生福利部部長阿查爾(Alex Azar)。

承辦此案的阿肯色州法援律師德利班(Kevin de Liban)說，最近的裁決使10名原告放下心頭大石，但討論中缺少的是，他們對是否得到醫療以便可以繼續工作和過充實生活，感到多少壓力、焦慮、恐懼和擔憂。

哥倫比亞特區聯邦法官博斯柏格(James Boasberg)上周裁定，阿肯色州的要求「專橫和反覆無常」，因它沒有解決該法是否和怎樣關係到Medicaid的「核心」目標：為窮人提供健保。

正當川普總統本周在國會重提廢除歐記健保之際，這項裁決出爐，當中突顯Medicaid的基本目標爭論。政府官員堅持Medicaid是一項福利計畫，因此他們能夠向州政府提供豁免，讓各州自行修訂計畫，並增加工作要求。

但批評者認為，Medicaid的基本原則是為低收入族群提供健保，這個概念是根據「歐記健保」的Medicaid的擴大條款重新確立。

博斯柏格反對由川普政府提供豁免的裁決，明顯支持批評者的論點，但在兩天後的29日，阿查爾批准猶他州獲得豁免，表明裁決並未動搖川普政府的決心，並可能引起進一步的訴訟。