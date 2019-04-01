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白宮代理幕僚長：不會有人失健保

2019-04-01 14:28世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

白宮代理幕僚長穆瓦尼。美聯社
白宮代理幕僚長穆瓦尼。美聯社
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在擺脫通俄案調查的政治陰霾後，川普總統重新點燃徹底廢除「歐記健保」的戰火。但全國各界都對共和黨廢除現行健保法後、究竟以何取代，心生疑慮，上下不安。白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)31日即表示，「可負擔健保法」(Affordable Care Act，即歐記健保)如果在最新一波法律攻防戰當中被法院廢除，他可以保證絕對不會有美國民眾因此失去醫療保險。白宮則表示正在研擬多種替代方案。

川普總統在穆勒通俄調查報告後，立即宣布要廢除歐記健保。外傳白宮內部對此曾有激烈辯論，司法部長巴維理及衛福部長都反對，唯獨代理幕僚長穆瓦尼力排眾議，要以此主打2020大選。川普總統最後同意穆瓦尼之議。

在歐記健保現行架構下，約有6000多萬名帶病投保的美國民眾受到保障。穆瓦尼接受美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目訪問時，被問到若歐記健保遭裁定違憲而廢除、這6000多萬民眾將何去何從，以及數以百萬計原本可以透過父母投保的未滿26歲年輕人該怎麼辦。

對於主持人詢問能否擔保數千萬因為歐記健保而受益的民眾，未來將不會因為歐記健保被廢除而失去保險？穆瓦尼回答表示：「可以。」他說：「有關帶病投保的討論已經結束了。」

他說，自從川普總統上台之後，不管是白宮或國會提出的歐記健保替代方案，都包括了保護帶病投保的民眾。

穆瓦尼說：「方案獲得兩黨支持，如果有人告訴你一些不一樣的訊息，肯定是在扯謊，為了從中謀取政治利益。帶病投保的民眾絕對會得到保障。接下來我們必須討論的重點則是，如何把事情做得更好。」

已經宣布參加民主黨總統黨內初選的明尼蘇達州聯邦參議員艾米‧柯洛布查(Amy Klobuchar)，對於穆瓦尼的說詞則持保留態度。她在「本周」節目中說，並不相信廢除歐記健保之後沒有人會因此失去保險的所謂保證。

在共和黨掌握參眾兩院多數席次的兩年之內，雖然數度嘗試推翻「可負擔健保法」，卻都沒能成功。2018年12月，德州聯邦地方法院法官歐康諾(Reed O`Connor)裁定歐記健保違憲，接下來紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院如何裁定，備受矚目。

對於外界質疑川普再度喊出推翻歐記健保的口號，卻沒有拿出足以取而代之的有效方案，白宮資深顧問康威(Kellyanne Conway)31日接受「福斯新聞周日」(Fox News Sunday)專訪時說，共和黨正在研擬取代歐記健保的法案，並稱共和黨版的法案是「多樣化的」。至於法案細節，康威則未多做說明。

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