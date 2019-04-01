維拉札諾大橋通行費全美最貴 布碌崙民代不滿

2019-04-01 13:36 世界日報 記者 世界日報 記者 黃伊奕 ／紐約報導



連接布碌崙(布魯克林)與史泰登島的維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)，自3月31日通行費上調後，成為美國收費最高的大橋，引起布碌崙南區多位民選官員不滿。

自大都會運輸署(MTA)針對紐約市多個橋梁費上調後，維拉札諾大橋通行費上漲至19元，就算有E-ZPass的車主，需要支付的過路費也上漲至12.24元；但是對居住在史泰登島的居民，收費僅上調至5.9元，漲幅在一元以下。

對於此次漲價，布碌崙南區多位民選官員表示抗議，市議員紀思庭(Justin Brannan)諷刺道：「我們對於此次漲價感到十分『自豪』」。

他說，對史泰登島居民的優惠從未提供給布碌崙的居民，布碌崙居民也有家人居住在史泰登島，有學生在那裡上學，「我為史泰登島的居民能夠獲得不錯的折扣感到高興，但是我們布碌崙的居民呢，我們已經厭倦了一直被漠視」。

州眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示，紐約市居民從一個區前往另外一個區需要支付19元，這簡直太讓人難以接受。

布碌崙南區多位民選官員表示將團結起來，為布碌崙居民爭取過橋費用折扣，紀思庭說：「如果居民的E-ZPass是註冊在布碌崙，並且每個月至少需要前往史泰登島三次，那理應和史泰登島居民享受同樣的待遇。」