美參與式預算關注學校 紐約市議員崔馬克籲踴躍投票

2019-04-01 13:16 世界日報 記者 世界日報 記者 黃伊奕 ／紐約報導



2019年參與式預選投票已展開，選區包括布碌崙(布魯克林)班森賀的紐約市議員崔馬克(Mark Treyger)，3月31日呼籲民眾積極投票，今年推出的六個項目中，五個均與當地學校有關。

崔馬克代表的市議會第47選區包括班森賀、康尼島、海門(Sea Gate)和格雷夫森德(Gravesend)，今年參與式預算共有六個項目進入投票環節，包括為216小學、212小學和228初中增加智能黑板和筆記本電腦，三所學校預算分別為5萬元、20萬元以及10萬元；為188小學修建水栽培實驗室、提供學生實踐機會，預算為20萬元；為288小學修建體育館，配以全新的現代化地板和設施，預算為50萬元；在47選區內所有公車站增設實時信息鐘，便於乘客知道車輛抵達時間，預算為20萬元。

崔馬克表示，這些項目與每個家庭息息相關，希望大家踴躍投票，凡47選區內年滿12歲以上者，無論身分情況均可投出寶貴一票。

民眾可在4月1日(周一)至5日(周五)上午11時至下午5時，前往崔馬克位於班森賀史迪威大道(Stillwell Ave.)2015號和康尼島海王星(Neptune Ave.)445號的辦公室投票；或於4月6日(周六)上午10時至下午1時，到西29街2980號的康尼島YMCA投票；或登錄網站https://pbnyc2019.d21.me/投票。