挺錄取改革 NAACP等欲加入訴訟 華裔反對

2019-04-01 12:29 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ╱紐約報導



紐約市長白思豪(Bill de Blasio)和市教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)欲改革特殊高中錄取制度的舉動，遭到亞裔社區的強烈反對而提出訴訟，但全國有色人種促進法律協會(NAACP)辯護和教育基金會(LDF)等多個團體，日前致信曼哈頓的紐約南區聯邦法院法官拉莫斯(Edgardo Ramos)，要求召開「動議前會議」(pre-motion conference)、允許他們加入訴訟，認為市長的教育改革將有助於增加錄取公平性，力挺該計畫。

LDF曾在2012年起訴紐約市府、反對特殊高中現行錄取制度，而此次加入其陣線的還包括紐約公民自由聯盟(NYCLU)、美國公民自由聯盟(ACLU)、西語裔正義聯盟(PRLDEF)、亞裔維權團體Desis Rising Up and Moving等；另外還有些非洲裔與西語裔的七、八年級學生及其家屬，其中還包括目前就讀布碌崙(布魯克林)科技高中的一名學生。

以LDF為首的組織要求法官允許這些團體加入訴訟，代表非洲裔、西語裔和低收入的南亞裔家庭，同時他們也要求法官認同紐約市自2018年以來，為了捍衛家庭和學生的權益，以增加弱勢學生進入特殊高中的機會所做的努力；他們認為，新的教育改革計畫，將可糾正因有嚴重缺陷的入學考試政策而導致的種族排斥現象。

根據2019至2020學年全市特殊高中錄取結果，亞裔占總錄取人數51.1%、西語裔占6.6%、非洲裔4%；其中史岱文森高中今年只有七名非洲裔學生被錄取，史泰登島科技高中錄取的非洲裔僅一人。

LDF高級顧問Rachel Kleinman表示，擴大「探索」項目(Discovery Program)是市府為解決特殊高中嚴重的種族不公平現象邁出的一小步，相當值得稱讚；她說，雖然目前的改革計畫仍無法消弭學校間的種族差異，但首先要極力捍衛這踏出的第一步，才能繼續走下去。

她還說：「在沒有我的客戶參與的情況下，這個故事不算完整，我們希望確保法院能從他們的角度出發。」

不過，代表亞裔社區、非營利機構Pacific Legal Foundation的代表律師湯普森(Joshua Thompson)，則反對該要求；他在聲明中表示，新的團體加入後，將會對訴訟案造成「不必要的拖延」，甚至可能會對明年申請特殊高中的學生造成傷害；而LDF此舉也受到華裔反對，認為是在利用SHSAT議題為該基金會籌款。