騙子總司令！新書曝川普小白球作弊 把別人好球丟沙坑

2019-04-01 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



一本新書爆料，美國總統川普打高爾夫球時經常作弊。路透 分享 facebook

紐約郵報引述一名運動專欄作家的新書內容報導，指控美國總統川普打高爾夫球的球品差勁。無獨有偶，許多和川普打過小白球的名人也指控川普打高爾夫球時經常作弊。

美國體育周刊「運動畫刊」的前專欄作家賴利（Rick Reilly）的新書「騙子總司令：從高爾夫球看川普」（暫譯，Commander in Cheat: How Golf Explains Trump）將於2日出版，紐約郵報引述該書內容報導，賴利曾和許多名人談過川普打小白球，許多高爾夫球球友稱川普是「全世界最糟的高爾夫球騙子」。

這並非川普首次被控在高爾夫球作弊。美國女子職業高爾夫協會（LPGA）巡迴賽的常勝軍蘇珊·彼特森（Suzanne Petterson）去年1月告訴挪威報紙，川普打高爾夫球「騙很大」。

美國職業高爾夫球（PGA）巡迴賽專業選手法克森（Brad Faxon）表示，川普重新拋球的落點有些可疑。

報導引述演員山繆傑克森（Samuel Jackson）的話，他清楚看到川普打了右曲球，球掉進「川普國家高爾夫球場」的湖中，結果川普的杆弟卻說他找到球了！

前世界拳王德拉霍亞（Oscar De La Hoya）和美國搖滾歌手埃利斯庫珀（Alice Cooper）也被引述報導，曾目睹川普在高爾夫球時耍花招。

體育評論員提里柯（Mike Tirico）曾和當選總統前的川普打高爾夫球，紐約郵報報導，提里柯打出230碼，球飛到高果嶺上，他知道自己快進洞了；但當提里柯到達果嶺時卻看不到球，球反而跑到離洞50呎的沙坑。紐約郵報報導，這似乎毫無道理。

報導引述提里柯的話：「川普的杆弟跑來跟我說：『你知道剛才打到5桿洞嗎？離洞大約10呎。川普把球丟到沙坑上，我親眼所見。』」

英國衛報認為，賴利的新書恐讓易怒的川普如坐針氈。尤其是報導指出，川普列在高爾夫球差點資訊網站的官方差點是2.8，成績令人眼睛一亮。相對而言，被喻為美國最成功的高爾夫球員尼克勞斯（Jack Nicklaus）在同一個網站的差點為3.4。

根據賴利的說法：「如果川普的差點是2.8，英國女王就是撐杆跳高運動員了。」