叫Uber卻搭錯車 南卡女大生遇害 兇嫌被逮

2019-04-01 06:20 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合31日電



24歲的非裔兇嫌羅蘭德。(美聯社) 分享 facebook 南卡羅來納州大學女學生薩曼莎‧約瑟森搭錯車遇害。(美聯社) 分享 facebook

美國南卡羅來納州大學(USC)一名大四女生日前結束與友人在夜店的聚會後，預約一輛優步(Uber)網約車要返回住處，未料誤搭一輛歹徒駕駛的車，結果在十多小時後被人發現棄屍叢林。嫌犯落網後，已被控綁架和謀殺罪。

哥倫比亞市市警察局長霍布魯克(W.H. Holbrook)說，薩曼莎‧約瑟森(Samantha Josephson)29日凌晨2時許在當地一家夜店與室友分開後，上了一輛陌生汽車，大約14小時後，一名火雞獵人在該市90哩外的地方發現被害人的屍體。

有線電視新聞網(CNN)報導，霍布魯克緩引監控錄像的片段說：「目前我們所知道的是，她召了一輛優步車，並等候它前來，後來上錯了誤以為是約定的車輛。」

霍布魯克說，24歲的非裔兇嫌羅蘭德(Nathaniel David Rowland)，因涉嫌綁架和謀殺約瑟森的罪名被捕，現正被扣押在哥倫比亞市監獄。

根據南卡當局31日公布的逮捕令，約瑟森的頭部、頸部、臉部、上半身、腿部和腳部都有許多傷口，但未說明遭何種武器攻擊。

霍布魯克說，調查人員在羅蘭德的車上發現約瑟森的血漬和她的手機、以及漂白水、車窗清潔劑和清潔濕巾。他說，羅蘭德已被控綁架和謀殺罪。。

警方表示，約瑟森的室友29日上午沒有收到她的消息後開始擔心，並在下午1時30分報警。當警方展開調查時，火雞獵人在下午4時許在克拉倫登郡(Clarendon County)一個叢林區發現一具屍體，警方後來確認是約瑟森。

霍布魯克說，警方搜查乘載約瑟森的那輛黑色雪佛蘭(Chevy)Impala轎車，到30日凌晨3時許，一名警察發現了該輛車，並把它截停。當警察要求羅蘭德下車時，他立即逃跑，但迅即被捕。

調查人員搜查該輛車後，發現車前乘客坐位和車尾箱留下的血漬，與約瑟森的血液匹配，並在車上發現裝有漂白水的容器、殺菌濕巾和車窗清潔劑等。

霍布魯克說，該輛車的兒童安全鎖已啟動，使車上的人難以打開後門。

警方沒有說出約瑟森的死因，也沒有透露太多羅蘭的資料，只說兇嫌住在克拉倫登郡，並熟悉發現屍體的區域。

USC藝術與科學學院在推特上說，約瑟森主修政治系。並說：「在這悲傷時刻，我們為薩曼莎的家人朋友代禱，並支持他們。」