美國現象／移居趨勢：貧富階級 兩極發展

2019-04-01 02:22 世界日報 顏伶如



從美國國內搬家趨勢，可以看出一個普遍現象：高學歷、高收入的年輕人喜歡住到東西兩岸的大都會區，而且偏愛租屋，勝過買房，但這些年輕人一旦結了婚成家之後，就會紛紛離開生活開銷昂貴的這些大都會區，挑選物價水準負擔較輕的城市落腳。

近幾年越來越多有錢人喜歡住到東西兩岸，而無法承受東西兩岸昂貴開銷的中產階級及較低收入族群，則被迫往位於內陸的「鐵鏽帶」(Rust Belt)搬遷。東西兩岸大都會區由於有富人不斷源源而入，使得當地高房價始終屹立不搖，房價上漲速度永遠是加薪幅度遠遠趕不上的。東西兩岸大都會區由於分別靠近大西洋、太平洋，能夠興建新屋的擴充腹地有限，使得房價一路走高，不論是租屋市場或買房市場，消費者彼此之間同樣競爭激烈。

搬遷 「以收入作為區分」

這種「以收入作為區分」的搬遷現象，讓如今洛杉磯、西雅圖、紐約等大都會區，住的都是一般而言較為富有的居民。根據統計，從2005年至2016年之間，在搬到舊金山落腳的美國民眾之間，平均家庭年收入要比從舊金山搬走的民眾高出1萬2640元（美元，以下同）左右；相形之下，在搬往生活開銷較低的內陸都市如底特律、匹茲堡的美國民眾之間，平均家庭年收入則比從這些城市搬走的民眾大約遜色5000元。

風潮 從紐約市擴大全美

柏克萊加大特納研究住房政策學者羅曼(Issi Romem)。 圖／取自推特 分享 facebook

柏克萊加大(University of California, Berkeley)特納研究住房政策(Terner Center for Housing Innovation)學者羅曼(Issi Romem)指出，富人搬入之後使得窮人漸漸被迫搬走的現象，長久以來最顯著的例子就是紐約市，但現在這股風潮則擴大到全美各地，受到衝擊的不只是被迫搬走的中低收入階層，就連搬到東西兩岸大都會區的高收入族群，其實也受到牽連。

衝擊 租屋族再也住不起

羅曼舉例指出，收入較高的民眾搬進生活開銷原本就「高人一等」的舊金山之後，導致當地房地產價格節節高升，到最後房子變得越來越貴，只有金字塔頂端的超級有錢人才負擔得起。在這種情況下，就算高收入族群也只能租房，無力買房，只不過到頭來房租也一路上漲，變得讓租屋族再也住不起。

羅曼主持的一項研究報告發現，選擇搬到東西兩岸大都會區落腳的民眾通常較為年輕，屬於高學歷專業人才，喜歡租房，經常也是雙薪家庭。等到這些年輕人有了下一代之後，則傾向於搬往生活開銷較便宜的其他城市。羅曼舉例說，許多從舊金山搬走的民眾喜歡改住沙加緬度(Sacramento)，理由是房價在負擔得起範圍內。

在佛羅里達州邁阿密(Miami)、奧蘭多(Orlando)、坦帕(Tampa)等都會區，則是有錢銀髮族喜歡養老的熱門地點，而這些富有老年人也是有能力負擔得起當地高房價的。

另外，有趣的是，有錢人並不是只愛住在東西兩岸而已。根據統計，全美國最有錢的社區出現在座落於洛磯山脈(Rocky Mountains)裡的懷俄明州傑克遜霍爾(Jackson Hole)。亞歷桑納州鳳凰城(Phoenix)同樣也吸引了許多富有老年人前往養老。

觀察 對社會存潛在危險

「以收入做為區分」的搬遷現象對於整體社會存有潛在危險，羅曼指出，例如某些富有城市可能發生勞工短缺的窘境，尤其是低薪的服務業職缺，而在這些富有城市當中的某些社區，雖然學校設備、社區服務品質可望因為稅收較好而獲得改善，但同時在其他收入水平略遜一籌的社區，相對之下學校與社區服務品質卻可能下降，引發民怨。

羅曼在營造業資訊網站「建築縮影」(BuildZoom)發表報告指出，高房價對於這些城市裡的職場勞工帶來壓力，因為雇主基於成本考量，不得不精打細算，在昂貴的沿岸城市都會區只能重點式雇用勞工，也就是聘用最有生產力的員工，薪資價碼則讓這些員工在當地生活剛好足以溫飽，至於其他類型的工作，雇主能傾向於能省就省，以自動化替代人工，或者遷往其他城市。

羅曼指出，以當前美國政局情勢來看，貧富階級出現強烈對比的兩極化發展如果一直持續下去，將讓社會面臨明顯衝擊。