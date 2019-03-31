解決美國高藥價 川普平價法案獲讚

2019-03-31 17:22 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



美國藥價問題再度躍上檯面，但學者對川普的醫改法案特別稱讚。 路透 分享 facebook

針對川普日前提出平價醫療法案，美國藥價風波又躍上政策焦點。美國藥價因未有全國統一的健保、藥商可對新藥獨立定價等緣故，導致藥價居高不下。而川普拋棄前朝的歐巴馬醫保後，力推平價醫療法案，主要是透過增加藥商競爭來降低藥價，專家也替川普的醫改背書，認為增加學名藥（相似藥）的競爭，讓藥價回歸市場競爭機制是正確做法。

缺乏聯會協商壓力

根據《AP新聞網》報導，美國總統川普近期又再度重申他的平價醫療法案，讓美國藥價風波備受矚目，由於共和黨在兩院都握有多數時，就捨棄前朝醫改做法（Obamacare），取代之的則是川普的醫改政策，眾議院的少數黨領袖麥卡錫則保證，對此他已與川普討論多次，能確定這項新醫改保留了歐巴馬醫改中對人民有利的所有條件。

美國藥價與醫改風波之所以這麼受關注，與該國藥價高居不下有密切關係。不同於台灣，美國沒有統一的國家健保系統，自然也沒有與藥商企業的議價系統，讓各家保險公司獨立擔負起藥價協商的工作，缺乏聯合協商壓力，藥商收高價的機率較高。

此外，美國聯邦醫保Medicare（主要是針對65歲以上老年人）雖然是該國最大的保險系統，足足涵蓋了五千萬人以上，但只能被動的買入、卻不被賦予和藥商議價的權責，因此，一有新藥問世，並通過FDA（食品藥品監督管理局）認證，Medicare就必須買進，導致藥商對於新藥的開價總是高居不下。

增加同種學名藥競爭

據權威白宮新聞網《Axios》報導，川普所提的平價醫療法案就是為了降低藥價，他打算增加學名藥與生物相似藥，促使藥商持續發展低價、但功能雷同的藥種，否則將因高價而被其他藥商擊敗，並允許Medicare接受更多同學名藥的引入（意指更便宜的藥會被拿來搶攻單一來源學名藥市場），屆時，在各家藥種的功能都差不多，誰最便宜就能吸引到消費者。

由於高藥價議題已是該國多年的議題，不少州都已「放棄」中央政府的作為，如內華達州、奧勒岡州及加州都已經自立州法，盡力降低藥價；但本次學者特別對川普的做法給予肯定，川普的醫改至少不是把藥商全部砍死，他仍不賦予Medicare一言就定價的權力，僅是把競爭交給市場機制，醫改仍算是維持一雙看不見的手。

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