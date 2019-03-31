在德州家鄉美墨邊界旁 歐洛克選戰起跑誓言美國團結

2019-03-31 16:20 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合30日電



歐洛克正式投入總統選戰。 法新社 分享 facebook

去年在保守的德州競選聯邦參議員表現意外強勁，並成為民主黨明亮的政治新星的歐洛克（Beto O`Rourke），30日在家鄉德州艾爾帕索正式展開總統競選活動，誓言為美國政治引進團結動力、進步派價值和世代更迭。

他向至少1000名熱情的群眾說：「這是我們的關鍵時刻，我們不能讓人失望。」

他在距美墨邊界只有幾條街的會場，強調他與川普總統最尖銳的不同；他雖避而不提川普，但表示美國是移民、尋求庇護者和難民的國家，這些人也是美國的力量、成就和安全的前提。

他也表示，他的家鄉因移民更為安全，不是更危險。

他說，如果當選總統，他將追求全面移民改革、讓被邊界分開的移民家庭團圓，並讓另外數以百萬計無證移民從陰影下走出。

46歲的歐洛克慷慨激昂的列出他的優先事項：改造「為太少人做得太好，對太多人卻完全沒用」的經濟；邁向「高品質的全民健保」；把握美國「避免氣候災難的最後和最好的希望」。

他也要求美國結束在國外的戰爭，加強聯盟，以及「結束與獨裁者和政治強人的曖昧關係」。

不過，他沒有提出具體計畫和政策。

在民主黨準備應付漫長選戰，看黨內的眾多戰將誰能脫穎而出與川普對決之時，歐洛克的信息顯然不只是針對鄉親，而是面向全國的民主黨人。

他3月中旬宣布參選，一天內就獲得610萬元捐款，使他在民主黨參選群英中立刻脫穎而出；他隨後到最早舉行初選的愛阿華和新罕布夏等八個州造勢，經常吸引龐大群眾。

競選參議員時足跡踏遍德州254個郡的歐洛克，30日持續這種遊走各地的作風，先後在艾爾帕索、休士頓和奧斯汀舉行群眾大會。他在社群媒體宣稱支持者將在全國各地舉行1000多場觀賞現場轉播派對，藉此顯示他的全國魅力。

一些民主黨人認為他可能讓德州這個傳統的共和黨地盤翻盤，不過他先得在已有16人參選的民主黨內殺出重圍，壓倒前副總統白登等重量級人物和其他對手。