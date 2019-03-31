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前民主黨女議員指控白登性騷擾 拜登：毫無印象

2019-03-31 16:16世界日報 編譯劉煥彥／綜合30日電

前內華達州議員（左）指控拜登（右）2014年對她性騷擾。 世界日報記者趙元良／攝...
前內華達州議員（左）指控拜登（右）2014年對她性騷擾。 世界日報記者趙元良／攝影
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民主黨內華達州議員露西．佛洛斯（Lucy Flores）出面指控前副總統拜登（Joe Biden），指稱他曾經在2014年一場選舉造勢活動對她性騷擾。

現年76歲的白登雖然至今尚未宣布是否投入2020年民主黨總統提名人選戰，但各民調均顯示他領先其他參選人，被視為代表民主黨挑戰川普總統的強棒；已宣布參選的麻州國會參議員伊麗莎白‧華倫（Elizabeth Warren）、前聯邦住宅與都市發展部部長卡斯楚（Julian Castro）30日均表示相信佛洛斯的話；但在被問及白登是否不應再參選總統時，都認為應由白登自己決定。

華爾街日報」報導，根據佛洛斯29日在「紐約雜誌」（New York magazine）發表的第一人稱文章內容，當年35歲的佛洛斯獲得民主黨提名為內華達州副州長候選人，時任副總統的白登前來為她站台。

她寫道，造勢活動開始前白登從後面接近她、觸摸她肩膀、聞了她頭髮味道，並且吻了她的後腦，「她讓我覺得不舒服、噁心與不知所措」。

對此白登辦公室發聲明表示，白登很高興支持她競選，並且在公開場合為她背書，「不論是當時或之後這幾年，他(拜登)或他當時幕僚都沒有印象佛洛斯感到任何不舒服，也不記得有她敘述的狀況」。

聲明中也說，白登「相信佛洛斯當然有權提出自己的印象，她有機會這麼做顯示社會更進步」。

「他尊重佛洛斯在政治中是個堅強且獨立的聲音，並祝她一切順利。」

佛洛斯29日晚間受訪時表示，自從當天下午她的文章發表後，白登或她幕僚都沒有連絡她。

根據佛洛斯文章內容，她回想起事發當時自己心想「為什麼美國副總統要聞我的頭髮？我的腦袋無法處理現在發生的狀況，我覺得很困窘、震驚、不知所措。」

「雖然他沒有暴力行為或性意識的行為，這依然有失體面，沒有禮貌。」

佛洛斯曾在2016年競選國會議員，但在民主黨內初選就失利。她表示，自己尚未決定支持哪一位2020年總統候選人。

民主黨華爾街

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