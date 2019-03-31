川普無法繞過國會 北極石油計劃碰壁

2019-03-31 14:13 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



川普。 法新社 分享 facebook 川普想開採北極石油的計畫最近遭到否決！30日美國聯邦法院阿拉斯加州法官否決了川普打算於北極楚科奇海開採石油的計劃，另外民主黨主導的眾議院也呼籲川普要遵守《巴黎氣候協議》減碳排的承諾，這讓積極開採石油的川普政府發展政策上遇到許多挑戰。

根據《美國新聞網》報導，美國總統川普開採石油計劃遭到阿拉斯加聯邦法官葛利森否決，原因是違反美國的《大陸礁層法》，法律規定總統可以撤除開發計劃，但是要增加開發需要透過國會允許，因此川普政府繞過國會的行為是違法的。

《美國新聞網》指出，楚科奇海在歐巴馬執政時期，由歐巴馬於2015年宣布此區為保護區禁止開採，當川普上台後，由於奉行「能源優先」政策，因此從2017年開始，積極在各地與石油公司合作開挖石油。

川普政府原來宣布了為期5年的開採計畫，希望每年可以在北極區展開至少1個石油開採計畫，以及在大西洋海域展開每年至少2個開採計劃。除此之外，川普政府也希望可以開採較南端，也據有很高石油潛藏量的白令海區域。

不相信氣候變遷

根據《Vox》報導，川普總統向來與石油企業關係不錯，前任國務卿提勒森就曾任埃克森美孚石油公司CEO，川普總統也對氣候變遷持懷疑態度，2017年便退出要求各國減碳的《巴黎氣候協議》，並積極增加海外石油探勘與國內油頁岩氣發展。

《Vox》也指出，27日民主黨曾在綠能法案上要求川普正視氣候變遷帶給美國的災害，希望共和黨在之後的表決給川普壓力，顯示川普的能源政策受到許多挑戰。

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