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邊界巡邏隊員竟是無證移民 為美國奉獻獲輕判

2019-03-30 16:00世界日報 記者胡玉立／綜合報導

邊界巡邏隊員竟是無證客法官念其愛國輕判緩刑一年。 法新社
邊界巡邏隊員竟是無證客法官念其愛國輕判緩刑一年。 法新社
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負責維護邊界安全、阻止無證客入境的邊界巡邏隊員，竟然是無證移民？38歲的德拉加爾薩（Marco A. De La Garza Jr.）28日承認自己使用假護照詐騙身分，但聯邦地方法院法官念在他沒有犯罪紀錄，而且持續為美國奉獻，選擇從輕量刑，只判他一年緩刑和罰款1000元。

儘管德拉加爾薩有可能被驅逐出境，但他的律師格林（Matthew Green）表示，德拉加爾薩希望留在美國，請求美國「再給他一次機會」。

格林說， 移民官員已表示「不會追究」，德拉加爾薩的退伍軍人身份讓他可以在定罪一年之後，申請公民身分，正式入籍。

紐約時報報導，德拉加爾薩是墨西哥公民，但在他寫給法官的信函中指出，他自幼住在德州布朗斯維爾（Brownsville），從小父母一直告訴他是美國公民，他也一心想要加入美軍

直到他向父母要求查看出生證明時，才發現自己是墨西哥公民；後來他靠著使用假出生證明文件，成功進入海軍服役，接著進入海關與邊境保護局(CBP)工作。

聯邦法官柯林斯（Raner Collins）表示，德拉加爾薩在美軍和政府內的服務紀錄，「理當納入考量。」

紐時指出，無證移民家庭讓子女誤以為自己是美國公民的情況並非罕見，因為父母擔心孩子會在知情之後，對朋友和學校透露自己的無證身分。

德拉加爾薩在2017年申請美國護照時，被發現假造出生證明文件。他目前有兩個在美國出生的女兒，分別是2歲和4歲。

近年邊界巡邏人員短缺，已造成國家安全風險。據統計，1994年到2011年邊境巡邏隊人數穩定增長，最高峰曾達2萬1444名，但之後人員不斷減少。兩年前川普總統下達行政命令要求額外僱用5000名隊員，以加強封鎖南部邊境，但招聘情況一直不理想。此外，但去年7月一份報告顯示，2013年到2016年的招聘者中，有41％申請人沒有通過測謊。

移民美軍護照

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