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美墨邊界如果關一年 模擬預測：美國經濟將崩塌近半

2019-03-30 15:41世界日報 編譯黃秀媛／綜合29日電

川普關閉美墨邊界的代價。 路透
川普關閉美墨邊界的代價。 路透
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川普總統29日再度揚言，如果墨西哥不阻止非法移民湧進美國，他下周就要關閉美墨邊界；如果川普真的關閉1954哩長的美墨邊界，不僅攪亂日常活動，更會造成每天數以億元計的損失，導致美墨兩國經濟停擺。

哥倫比亞廣播公司說，美國從未關閉整個邊界，只曾短暫關閉幾個點，禁止行人和移民出入。

美墨邊界有24個陸上人車出入關卡，每天約有46萬5000人往來，光是關閉加州聖易西卓邊界關卡，就會造成極度混亂。

這個西半球最大的陸上行人出入關卡，每天平均有12萬輛通勤車輛、6000輛卡車和6萬3000個行人進出，包括許多從墨西哥到美國上班的人。

此外，墨西哥是僅次於加拿大和中國的美國第三大商品貿易國，2017年在美墨之間運送的物資總值達到5580億元，其中美國銷往墨西哥的物資總值2460億元；這些物資大多由卡車運送，而德州的艾爾帕索(El Paso)和拉雷多(laredo)，是卡車進出量最大的邊界關卡。

專家說，美墨經濟都仰賴邊界貿易往來，邊界關閉一天就會損失幾億元，並使兩國經濟為之停擺。

2001年九一一事件為這種景象提供一個鮮明事例；美國當時宣布進入第一級警戒，邊界並未完全封鎖，可是每一輛車都必須經過搜查才能通過。平常人車通行相當快速的邊界，一天內就大排長龍，要通過美加和美墨邊界必須等12至18小時。

汽車工業立刻受到影響，通用汽車和福特生產作業所需的零組件，才兩天就供應不繼。

如果川普下令關閉美墨邊界，進口的零組件價格會立刻暴漲，從電視機、洗衣機到電腦和酪梨，從墨西哥進口的產品都會漲價。

2011年的模擬研究預測，如美國所有邊界關閉一年，美國經濟會崩塌將近一半。

一項2007年的研究也發現，邊界關卡人車大排長龍和其他設施不足，使美墨兩國每年損失72億元經濟產值和6萬2000個工作；這項研究估計，在邊界多等15分鐘，一年損失的產值就增加10億元，並失去13萬4000個工作。

經濟墨西哥川普

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