賄賂名校案 灣區6被告波士頓出庭

2019-03-30 15:34 世界日報 編譯組╱波士頓29日電



美國日前爆出大學入學舞弊案，圖為耶魯大學。 路透 分享 facebook

賄賂名校讓子女入學的灣區居民29日在波士頓出庭，五個灣區家庭的六名被告和其他數十人涉嫌花錢打點，以各種方式把孩子塞進名校。

全球融資公司TPG Growth創辦人麥格拉山（William McGlashan）已因涉嫌花5萬元買通監考人，改善兒子ACT成績而被炒。他在29日一早出庭，被控「共謀郵件詐騙和公職郵件詐欺（honest service fraud）」罪，在醜聞爆發前，他原本要舉家出國度假，如今護照遭沒收，限制出境。

灣區葡萄酒莊主人休尼亞斯（Agustin Huneeus）也以相同罪名出庭，檢方指他不但在女兒入學考試時幫她作弊，還買通南加大水球教練讓她入學。

舊金山的布拉克夫婦（Todd and Dianne Blake）都放棄預審權，並交出護照，法官下令限制他們出境。他們涉嫌花25萬元讓女兒以排球隊員名義進入南加大。

蒙洛公園居民克拉柏（Marjorie Klapper）出庭，已交保獲釋，但法院也沒收其護照，限制她出境。這位珠寶商花了1萬5000元為兒子入學考試作弊。

49人球星派拉狄拉（Lou Palatella）之妻瑪西 （Marci Palatella）則是最後一位出庭的灣區嫌犯，她也放棄預審權，交保獲釋，並交出護照。她先花了7萬5000元為兒子的SAT考試作弊，又花了10萬元設法讓兒子進南加大足球隊。