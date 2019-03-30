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「川記健保」1周2度受挫 法官駁回小企業健保案

2019-03-30 14:12世界日報 編譯盧炯燊／綜合29日電

川普政府一周二次受挫，小企業健保計畫遭聯邦法官封殺。歐新社
川普政府一周二次受挫，小企業健保計畫遭聯邦法官封殺。歐新社
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川普政府的健保計畫，一周之內遭到第二次挫敗。聯邦法官駁回了川普總統經常宣傳吹捧的小企業健保計畫。川普政府已考慮提出上訴。

這項裁決是由地方法院法官貝茨(John D. Bates)28日晚上作出的。裁決中說，川普政府推出的「健康計畫聯合協會」(association health plans)計畫，清楚說明會將結束「歐記健保」有關保護消費者的要求，是違法的。而在此之前的27日，另一名聯邦法官已駁回川普政府有關領取醫療補助計畫(Medicaid)的低收入者必須工作的要求。

司法部發言人拉寇(Kelly Laco)29日發表聲明表示，川普政府不同意法官對「健康計畫聯合協會」計畫的裁決，並且正慮所有可用的選項予以反對，其中包括提出上訴。

法官貝茨在他的裁決中指出，這個受到爭議的「健康計畫聯合協會」計畫，讓小商業主與獨資經營者聯合起來，提供低成本的醫保，然而並沒有完全包括歐記健保所要求的醫保福利。

裁決中說，由於它違反了幾十年來監管工作場所健康及養老金福利的聯邦法例中，有關雇主的定義，因此川普政府政策中的主要部分是「非法的，必須擱置」。

川普一直熱切推銷這個計畫，聲稱小企業主會因此節省大量金錢，並有更好的醫療保健。

但許多州政府官員也認為，聯邦有關小企業健保計畫的規範，是侵犯了他們傳統以來的權威。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)與其他民主黨執政的州，聯手控告川普政府，她認為，聯邦法官貝茨這項裁決，是看到了川普政府全力破壞醫療保健系統，並將這些重要的保護消費者措施，轉化為自己黨派服務。

川普政府一直無法在國會廢除歐記健保，於是試圖利用所獲的權力，為替代方案開路，可是仍然無法過關。

川普健保工作

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