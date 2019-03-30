川普連任選戰聚焦健保移民 擺脫通俄陰影拉攏核心選民

2019-03-30 14:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合29日電



川普擺脫穆勒陰影重新塑造競選連任策略，重啟健保之爭、移民大戰；攻擊綠色新政。美聯社 分享 facebook

特別檢察官穆勒沒有發現川普總統與俄羅斯勾結，使川普氣勢大振，意氣風發地重新推動從健保到移民等各種充滿爭議的政策，並可能以到處點火的方式，急劇塑造他競選連任的活動。

控制眾院、也有力量阻撓他的民主黨，仍然對他的政綱充滿敵意，可是川普已升高移民論戰，重啟健保之爭，大言不慚地自稱協助受到颶風蹂躪的波多黎各居功闕偉，並誓言解決委內瑞拉危機。

共和黨策士說，擺脫穆勒報告的陰影，使白宮覺得可以放手推動立法政綱，並可能迫使眾院民主黨領導階層阻撓其進展，使川普可以利用他強大的言論力量對付他們。

面對民主黨意圖在2020年扳倒他的人選愈來愈多，川普28日重返密西根這個戰鬥州舉行群眾大會，狂吹擺脫通俄污名，並一再抨擊批評他的人。

他本周重啟許多人認為已宣告失敗的推翻歐記健保之爭，使共和黨及民主黨人都感到震驚。他保證共和黨將成為「健保黨」，可是沒有說明他準備如何維持帶病投保等極受重視的原則。

一些共和黨人對重新發動健保抗爭非常不安，可是川普宣稱：「我們正在研擬比歐記健保好得多的計畫。」

他也加強推動國會兩黨避之唯恐不及的移民大戰，吹噓他在美墨邊界築牆的進展，並再度揚言關閉邊界。

他的助理還在為移民問題尋求更廣泛的解決辦法，而就像對健保問題一樣，國會現在對此興趣缺缺，尤其總統選戰正在加溫。

川普28日推文說：「民主黨拒絕做他們知道必須做的事情：修補我們的移民法。我會立刻解決這個問題。」

在貿易方面，川普政府已迫使加拿大和墨西哥同意修改北美自由貿易協定，並準備促使國會通過，但可能遭到民主黨控制的眾院封殺。

同時，華府與北京還在進行貿易談判，試圖解決目前的僵局，避免爆發全面貿易戰爭。

民主黨推動的綠色新政也成為川普另一個攻擊靶子，藉此鼓動他的核心選民，宣稱這顯示民主黨總統參選人如何左傾。