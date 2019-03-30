親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

詭異！騎士自摔後要人救女友 警消苦尋發現他一人騎車

日職／王柏融第二打席又滾地出局 兩天5次挖地瓜

川普連任選戰聚焦健保移民 擺脫通俄陰影拉攏核心選民

2019-03-30 14:12世界日報 編譯黃秀媛╱綜合29日電

川普擺脫穆勒陰影重新塑造競選連任策略，重啟健保之爭、移民大戰；攻擊綠色新政。美聯...
川普擺脫穆勒陰影重新塑造競選連任策略，重啟健保之爭、移民大戰；攻擊綠色新政。美聯社
分享

特別檢察官穆勒沒有發現川普總統與俄羅斯勾結，使川普氣勢大振，意氣風發地重新推動從健保到移民等各種充滿爭議的政策，並可能以到處點火的方式，急劇塑造他競選連任的活動。

控制眾院、也有力量阻撓他的民主黨，仍然對他的政綱充滿敵意，可是川普已升高移民論戰，重啟健保之爭，大言不慚地自稱協助受到颶風蹂躪的波多黎各居功闕偉，並誓言解決委內瑞拉危機。

共和黨策士說，擺脫穆勒報告的陰影，使白宮覺得可以放手推動立法政綱，並可能迫使眾院民主黨領導階層阻撓其進展，使川普可以利用他強大的言論力量對付他們。

面對民主黨意圖在2020年扳倒他的人選愈來愈多，川普28日重返密西根這個戰鬥州舉行群眾大會，狂吹擺脫通俄污名，並一再抨擊批評他的人。

他本周重啟許多人認為已宣告失敗的推翻歐記健保之爭，使共和黨及民主黨人都感到震驚。他保證共和黨將成為「健保黨」，可是沒有說明他準備如何維持帶病投保等極受重視的原則。

一些共和黨人對重新發動健保抗爭非常不安，可是川普宣稱：「我們正在研擬比歐記健保好得多的計畫。」

他也加強推動國會兩黨避之唯恐不及的移民大戰，吹噓他在美墨邊界築牆的進展，並再度揚言關閉邊界。

他的助理還在為移民問題尋求更廣泛的解決辦法，而就像對健保問題一樣，國會現在對此興趣缺缺，尤其總統選戰正在加溫。

川普28日推文說：「民主黨拒絕做他們知道必須做的事情：修補我們的移民法。我會立刻解決這個問題。」

在貿易方面，川普政府已迫使加拿大和墨西哥同意修改北美自由貿易協定，並準備促使國會通過，但可能遭到民主黨控制的眾院封殺。

同時，華府與北京還在進行貿易談判，試圖解決目前的僵局，避免爆發全面貿易戰爭。

民主黨推動的綠色新政也成為川普另一個攻擊靶子，藉此鼓動他的核心選民，宣稱這顯示民主黨總統參選人如何左傾。

川普民主黨健保

相關新聞

注意了！紐約將禁一次性塑膠購物袋 擬徵收交通壅擠費

2019-03-30 11:57

川金二會不歡而散 傳美要北韓吞利比亞模式

2019-03-30 11:51

「川記健保」1周2度受挫 法官駁回小企業健保案

2019-03-30 14:12

重啟健保大戰 川普勝算在哪？

2019-03-30 14:11

全美第2 華府民眾每年塞車155小時

2019-03-30 13:54

高耗水作物！加州小鎮種苜蓿 運往沙國養牛

2019-03-30 13:30

特檢通俄門報告 美司法部長：4月中前公布

2019-03-30 10:56

北京貿易會談結束 川普說順利中方稱新進展

2019-03-30 10:55

為了46元吵架！他報假案害死無辜男 重判20年

2019-03-30 10:01

不滿非法移民湧入 川普威脅下週關閉美墨邊界

2019-03-30 05:32

穆勒報告300頁只摘要4頁 民主黨批巴維理替川普隱匿

2019-03-29 19:06

共和黨指謝安達誣陷川普 要他下台

2019-03-29 19:06

教長砍特殊奧運補助 川普推翻決定恢復撥款

2019-03-29 17:57

超級大商機 美設立鋰電池再生中心

2019-03-29 15:16

3華裔運2200磅大麻觸國際販毒罪 最高恐判40年

2019-03-29 15:15

澳門男跟團遊大峽谷 拍照失足墜千呎崖底　

2019-03-29 12:20

擺脫通俄疑雲首場造勢 川普：調查支持者想奪權

2019-03-29 12:17
看更多

熱門文章

法國海邊為何一直沖來加菲貓電話？30年謎團終於破解

2019-03-29 22:37

2045年「時空旅人」測謊全過！爆美國未來最偉大末任總統是「她」

2019-03-30 09:46

有眼不識珍珠！家中怪石人人忽視 專家驚：價值20億

2019-03-29 20:36

妻子「床戰」後暴斃 岳父指女婿「巨雕」害命提告

2019-03-29 19:29

看懂這次脫歐協議表決 退出協議和政治宣言差在哪？

2019-03-29 22:49

傳衣航波音737 MAX墜機前 防失速裝置已啟動

2019-03-29 18:24

梅伊脫歐協議又沒過 無協議脫歐可能性大增

2019-03-29 22:48

14歲網球妹仙照曝光！表特版鄉民大暴動：美得無解

2019-03-30 11:24

1100隻海豚陳屍法國海岸 慘死原因成謎

2019-03-29 21:25

提神要注意！咖啡因與糖分攝取過量 竟導致舌頭發泡又脫皮

2019-03-29 20:11

汶萊對同性戀處以石刑 喬治克隆尼：別去這9家飯店

2019-03-30 11:58

日本40歲以上繭居族破60萬 半數孤立甚至逾7年

2019-03-29 23:26

影／生小孩不會痛！英婦人「無痛基因」全球僅兩人有

2019-03-29 17:12

超級大商機 美設立鋰電池再生中心

2019-03-29 15:16

兩人舉報摩根大通違規 美證管會發15.5億元獎金

2019-03-29 15:44

墨爾本「粉紅湖」打卡勝地 專家警告：湖水對人體有害

2019-03-30 10:07

脫歐協議正反差距58票 歐盟4月10日開緊急峰會

2019-03-29 22:57

美科技股分割成三頭怪獸 反映什麼現象？

2019-03-29 17:50

影／亞裔女聞白男髒衣爽翻白眼 德廣告挨轟歧視

2019-03-29 16:48

東京千鳥淵周邊湧入賞櫻客 平成饅頭熱賣

2019-03-29 23:22

不死心！梅伊暗示下周再表決一次 不過就改選國會

2019-03-30 10:13

影／主人當兵離家9個月 狗狗狂聞舊衣填思念

2019-03-30 12:08

殺人丈夫還強逼民女 印度富豪無期徒刑定讞

2019-03-29 22:24

英歐各有難題 脫歐終點變成延長賽起點

2019-03-29 20:42

日本80歲奶奶考上同志社大學 18歲孫女變同學

2019-03-29 15:57

川金二會不歡而散 傳美要北韓吞利比亞模式

2019-03-30 11:51

脫歐日變成否決日 英國脫歐走入迷霧中

2019-03-30 02:12

油菜籽事件 學者：北京對加國大選磨刀霍霍

2019-03-29 16:58

為了46元吵架！他報假案害死無辜男 重判20年

2019-03-30 10:01

「日最便宜電車」10年未漲價 長崎電車下月起漲10日圓

2019-03-30 02:13

川普再度砲轟聯準會：升息是錯誤

2019-03-30 08:54

打臉川普！ 美經濟成長走低 股神：已失去部分動力

2019-03-29 15:13

日本新皇年號4月1日宣布 五月改朝換代

2019-03-30 00:58

3華裔運2200磅大麻觸國際販毒罪 最高恐判40年

2019-03-29 15:15

北愛爾蘭問題未解 梅伊一勝難求

2019-03-30 00:43

梅伊「半套協議」闖關 仍遭國會否決

2019-03-30 00:34

分析師：鈀金重挫後 慎防標普500起跌腳步近了

2019-03-29 21:17

外資抽腿害的！Q1全球股市表現這國最慘

2019-03-29 22:02

日官方採購剔除華為中興 中國商務部有話說

2019-03-29 17:18

衣航空難初步報告 矛頭指向MCAS系統

2019-03-29 19:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top