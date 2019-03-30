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重啟健保大戰 川普勝算在哪？

2019-03-30 14:11世界日報 編譯盧炯燊╱綜合29日電

川普重啟2020年健保大戰 但誰成贏家？路透社
川普重啟2020年健保大戰 但誰成贏家？路透社
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隨著通俄門調查的終結，川普總統出乎意料把矛頭轉向醫療保健，這令共和黨人感到震驚，他們一直警告，根本未有準備好取代歐記健保的方案，這個做法只會激勵民主黨人。

當聯邦法官28日裁定川普所宣揚的小企業健保計畫違憲的同時，川普再推文指「歐記健保的一場災難」，揚言必須廢除。甚至說在推出更好的健保計畫時，共和黨將成為「偉大的健保黨」。

川普在向支持者保證會履行競選時的承諾，而他現在以健保作為他的政治賭博，是否有助他在2020競選連任？

一些共和黨人對川普拋出的問題感到困惑，屬溫和派的聯邦參議員蘇珊．柯林斯(Susan Collins)表示，她「仍然強烈反對政府試圖使整個歐記健保無效」。眾院少數黨領袖、川普的盟友麥卡錫(Kevin McCarthy)也向川普表示，他不同意政府廢除歐記健保的做法。

而一些策略師認為，川普正在考慮向15名民主黨總統參選人拋出健保問題，目的是迫使所有民主黨參選人及民主黨在這個問題上表態。

曾是前總統候選人馬侃(John McCain)及羅穆尼(Mitt Romney)顧問的保守派策士認為，這是川普故意挑動民主黨內鬥。

但多個民主黨參選人已反對川普的做法，對川普的說法表示質疑。眾院議長波洛西也加入戰局批評川普，重新發動「對美國醫療保健的戰爭」，並承諾會在國會內反對廢除歐記健保。

2010年實施的歐記健保，其中一個重要任務是讓美國人購買健保，同時也迫使保險公司接受所有申請人，包括健康有問題的人投保。民主黨人認為，歐記健保是讓數千萬沒有買健保的美國人，能夠參與這個系統的歷史性步驟。

共和黨人從一開始就攻擊這項法律，但廢除歐記健保的幾十次立法都失敗了，而這次川普重提舊事，是否又能成功闖關？還有待觀察。

川普

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