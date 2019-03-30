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注意了！紐約將禁一次性塑膠購物袋 擬徵收交通壅擠費

2019-03-30 11:57聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國紐約州州長葛謨（Andrew Cuomo）即將提出1750億美元的預算案，內容包括已達成協議的禁用一次性塑膠袋，以及逐漸受到歡迎的塞車費。

紐約官員29日表示，葛謨與掌控紐約州立法院的民主黨員已達成協議，紐約將成為加州和夏威夷之後全美第三個禁用一次性塑膠購物袋的州。

紐約州這項禁令禁止店家提供塑膠袋給多數商品。紐約州塑膠袋禁令協議屬於4月1日截止的州預算計畫，但是這項禁令要到明年3月才會生效。

葛謨29日表示：「有了這項多管齊下的聰明辦法，紐約州將為了後代紐約人帶頭保護我們的自然資源。」

該計畫也打算允許地方政府收取美元5分的紙袋費用，其中3分給該州環境保護基金會，剩下2分分配給地方政府。塑膠袋禁令僅適用於單次使用塑膠袋，不涵蓋乾洗衣物袋、垃圾袋和農產品袋。

紐約州預算計畫的另一個熱門議題是塞車費，駕駛若行經紐約曼哈頓60街以南路段將收費，採電子收費。紐約塞車費構想提出已久，近年逐漸受到支持。

該計畫將使紐約成為美國第一個收取交通費的城市，追隨倫敦、斯德哥爾摩、米蘭和新加坡，迫使駕駛考慮加入交通費後的成本後，大眾運輸與私家車孰優孰劣。塞車費預計為單趟10美元以上。

郊區和外圍地區的通勤民眾與快遞業者反對塞車費計畫。

紐約塑膠袋塞車

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